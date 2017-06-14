"Блуждающий боеприпас" — оружие будущего?

Ещё один крупный производитель вооружений начал выпуск "блуждающих боеприпасов". Вчера, 13 июня, портал flightglobal.com сообщил о том, что израильская компания Elbit Systems презентовала свой первый дрон-"камикадзе", получивший название SkyStriker.

Аппарат сочетает в себе возможности разведывательного дрона и ударного боеприпаса, управляется оператором и может находиться в воздухе до двух часов. При выявлении цели оператор может направить SkyStriker на неё под различными углами (тяжёлая бронетехника может атаковаться вертикально, укрепления — в бреши или смотровые отверстия).

"Блуждающий боеприпас" SkyStriker. Источник: flightglobal.com

В компании Elbit Systems утверждают, что благодаря наличию мультиспектральной камеры оператор может с высокой точностью поражать даже движущиеся цели. При этом электродвигатель "блуждающего боеприпаса" работает сравнительно тихо, что позволяет ему оставаться незамеченным даже при полёте на малых высотах.

Масса SkyStriker составляет 35 кг, из которых от 5 до 10 кг приходится на боеголовку (может изменяться в зависимости от типа боевой задачи). При этом SkyStriker может быть многоразовым — в случае необходимости оператор может вернуть беспилотник к месту пуска, где он приземлится с помощью встроенного парашюта и "подушки безопасности". После непродолжительного технического обслуживания "летающий боеприпас" будет вновь готов к выполнению боевой задачи.

В прошлом году линейку дронов-"камикадзе" презентовала другая израильская компания — Israel Aerospace Industries. "Одноразовые" беспилотники Rotem L, Harpy NG и Green Dragon впервые были показаны на выставке Singapore Airshow 2016 и, по неофициальным данным, уже принимали участие в военных конфликтах. В 2015 году "блуждающие боеприпасы" презентовала компания UVision. Кроме того, дроны-"камикадзе" разрабатываются в США, Польше и ряде других стран.