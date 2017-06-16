"Рейтеон" получил заказ на поставку новой партии "Сайдвиндеров"
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УР воздушного боя AIM-9X Sidewinder Block II
Источник: Indian Defence News
Компания Raytheon (Тусон, Аризона, США) получила контракт на сумму 82,8 млн долл США на поставку 180 ракет воздушного боя AIM-9X Block II, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на веб-сайт министерства обороны США (14 июня 2017).
Ракеты предназначены для ВВС и ВМС США (соответственно 52 и 8 ), ВВС Польши (93), Индонезии (14), Румынии (10) и Бельгии (3). Кроме того, в контракт включены 19 учебных ракет и 50 транспортных контейнеров, вспомогательное оборудование, запчасти.
Завершение работ по контракту ожидается в марте 2020 года.
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16.06.2017
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