"Рейтеон" получил заказ на поставку новой партии "Сайдвиндеров"



УР воздушного боя AIM-9X Sidewinder Block II

Источник: Indian Defence News УР воздушного боя AIM-9X Sidewinder Block IIИсточник: Indian Defence News

Компания Raytheon (Тусон, Аризона, США) получила контракт на сумму 82,8 млн долл США на поставку 180 ракет воздушного боя AIM-9X Block II, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на веб-сайт министерства обороны США (14 июня 2017).

Ракеты предназначены для ВВС и ВМС США (соответственно 52 и 8 ), ВВС Польши (93), Индонезии (14), Румынии (10) и Бельгии (3). Кроме того, в контракт включены 19 учебных ракет и 50 транспортных контейнеров, вспомогательное оборудование, запчасти.

Завершение работ по контракту ожидается в марте 2020 года.