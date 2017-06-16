Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Рейтеон" получил заказ на поставку новой партии "Сайдвиндеров"

19.06.2017 Военный паритет 93 0
0
Понравилась новость?
 0
AIM-9X
УР воздушного боя AIM-9X Sidewinder Block II
Источник: Indian Defence News

Компания Raytheon (Тусон, Аризона, США) получила контракт на сумму 82,8 млн долл США на поставку 180 ракет воздушного боя AIM-9X Block II, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на веб-сайт министерства обороны США (14 июня 2017).

Ракеты предназначены для ВВС и ВМС США (соответственно 52 и 8 ), ВВС Польши (93), Индонезии (14), Румынии (10) и Бельгии (3). Кроме того, в контракт включены 19 учебных ракет и 50 транспортных контейнеров, вспомогательное оборудование, запчасти.

Завершение работ по контракту ожидается в марте 2020 года.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Индонезия
Польша
Румыния
США
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 07:29
  • 4913
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.06 07:24
  • 986
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 07:19
  • 3691
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.06 07:16
  • 5
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
  • 19.06 07:14
  • 23
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 19.06 07:07
  • 2
Россия и Китай запустят двигатель
  • 19.06 07:04
  • 124
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 19.06 06:35
  • 55
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.06 06:32
  • 38
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 19.06 06:28
  • 34
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 19.06 03:36
  • 19
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 19.06 03:01
  • 13
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 19.06 01:46
  • 1
Минобороны РФ будет каждую неделю отчитываться о проделанной работе с помощью инфографики
  • 19.06 01:31
  • 1
Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане
  • 18.06 23:06
  • 31
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
другие обсуждаемые темы