"Рейтеон" поставит тренажер "Хокая"
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Палубный самолет ДРЛО E-2D Advance Hawkeye выполняет ночной полет
Источник: фото US Marine Corps
Компания Rockwell Collins Simulation and Training Solutions получила контракт на сумму 34 млн долл США на поставку одного тактического тренажера самолета ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (15 июня).
Тренажер предназначен для подготовки летного и технического персонала самолетов этого типа. Работы будут проводиться на объекте в Пойнт-Мугу (Калифорния) и будут завершены к августу 2020 года.
E-2D Advanced Hawkeye является новейшей версией знаменитого палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, оснащен радаром с обзором 360 градусов, способен координировать действия группы боевых самолетов с использованием сетевых каналов информации. Самолеты "Хокай" находятся на вооружении с 1964 года и непрерывно обновляются.
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16.06.2017
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