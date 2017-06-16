"Рейтеон" поставит тренажер "Хокая"



Палубный самолет ДРЛО E-2D Advance Hawkeye выполняет ночной полет

Источник: фото US Marine Corps Палубный самолет ДРЛО E-2D Advance Hawkeye выполняет ночной полетИсточник: фото US Marine Corps

Компания Rockwell Collins Simulation and Training Solutions получила контракт на сумму 34 млн долл США на поставку одного тактического тренажера самолета ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (15 июня).

Тренажер предназначен для подготовки летного и технического персонала самолетов этого типа. Работы будут проводиться на объекте в Пойнт-Мугу (Калифорния) и будут завершены к августу 2020 года.

E-2D Advanced Hawkeye является новейшей версией знаменитого палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, оснащен радаром с обзором 360 градусов, способен координировать действия группы боевых самолетов с использованием сетевых каналов информации. Самолеты "Хокай" находятся на вооружении с 1964 года и непрерывно обновляются.