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С919 получил 600 заказов

19.06.2017 Военный паритет 122 0
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С919
Взлет среднемагистрального пассажирского авиалайнера СОМАС С919, 5 мая 2017
Источник: airwaysmag.com

Китайская авиастроительная компания СОМАС (Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. - (COMAC) заключила контракт с EverBright Financial Leasing Co., Ltd. (Пекин) на поставку 30 пассажирских самолетов С919, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-релиз компании (13 июня).

Таким образом, общее количество заказов на самолеты этого типа от 24 национальных и иностранных операторов составили 600 единиц. Президент China EverBright Bank (CEBB) Чжан Цзинлянь заявил, что С919 является не только важной частью "китайской мечты", но и имеет серьезное прикладное значение - самолет должен удовлетворить растущий спрос в области гражданских воздушных перевозок в Китае и за рубежом.

Отмечается, что компания СОМАС уделяет первостепенное внимание безопасности пассажиров, поэтому С919 так быстро нашел спрос среди китайских и иностранных авиаперевозчиков.

EverBright Financial Leasing Co., Ltd. является национальной лизинговой компанией, учрежденной с участием China EverBright Bank, Wuhan New Harbor Construction & Investment Development Group Co., Ltd. и Wuhan Rail Transit Construction Co., Ltd. Компания была создана в мае 2010 года и имеет уставный капитал в размере 3,7 млрд юаней, зарегистрирована в Ухани (провинция Хубэй).
16.06.2017
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Страны
Китай

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