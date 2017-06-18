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Эсминец "Хобарт" "предварительно принят" в состав австралийского флота

19.06.2017 Военный паритет 98 0
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HMAS Hobart
Эсминец HMAS Hobart на ходовых испытаниях
Источник: navyrecognition.com

Сегодня эсминец ПВО HMAS Hobart (Air Warfare Destroyer -AWD) "предварительно принят" на верфи Osborne Naval Shipyard (южная Австралия), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (16 июня).

"Хобарт" является головным в серии из трех кораблей для ВМС Австралии, проект разработан министерством обороны страны, компаниями Raytheon Australia и ASC в сотрудничестве с Navantia. С прибытием эсминца в Аделаиду корабль будет введен в состав королевских ВМС Австралии, церемония состоится в конце этого года.

В строительстве корабля принимали участие более 5000 австралийских рабочих и инженеров, системных интеграторов, программа началась 10 лет назад "с чистого листа". Строительство такого высокотехнологичного боевого корабля стало настоящим вызовом австралийской судостроительной промышленности и военного флота.

Отмечается, что с вводом "Хобарта" в состав ВМС Австралии флот получит чрезвычайно эффективный корабль. который способен обеспечить боевую устойчивость любой корабельной группе. Эсминец, оснащенный американскими и австралийскими технологиями, будет действовать вместе с союзниками по поддержанию региональгной и глобальной безопасности.
18.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Австpалия
США
Компании
Navantia
Raytheon

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