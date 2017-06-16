Соглашение по тяжелому вертолету подпишут Россия и Китай
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AVICopter AC332 (Advanced Heavy Lifter - AHL) Heavy-Lift / High-Altitude Transport Helicopter
Источник: militaryfactory.com
Россия и Китай рассчитывают согласовать условия совместного проекта по созданию вертолета большой грузоподъемности, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (16 июня).
Российская компания "Ростех" заявила, что контракт по программе Advanced Heavy Lifter (AHL) будет подписан с Китайской авиастроительной корпорацией (Aviation Industry Corporation of China - AVIC) до конца этого года.
"Переговоры по концептуальной модели и конфигурации будущего вертолета завершены", заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, выступая на 4-й китайско-российской выставке в Харбине (Китай).
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16.06.2017
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