Польская компания не передает Индии технологии БРЭМ
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Польская БРЭМ WZT-3 (Woz Zabiezpeczenia Technychnego) на базе Т-72
Источник: military-today.com
Правительство Индии может подать в суд на польскую компанию Polski Holding Obronny за невыполнение обязательств по передаче технологий бронированных ремонтно-эвакуационных машин, или БРЭМ (armored recovery vehicle - ARV), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (16 июня).
Эти технологии на сумму 100 млн долл США должны поступить в распоряжение индийской государственной компании Bharat Earth Movers Limited (BEML) В 2011 году был заключен контракт на производство 204 БРЭМ на шасси основного боевого танка Т-72, состоящего на вооружении индийской армии. Половина БРЭМ должна была быть произведена на индийском заводе, половина импортирована из Польши. Цена каждой машины составляет 1,4 млн долл.
Армия использует БРЭМы для эвакуации, ремонта и восстановления разбитых Т-72 и боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2. Машина вооружена 12,7 мм пулеметом и краном грузоподъемностью до 15 т.
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16.06.2017
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