В Китае построен пятый ДВКД Тип 071
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Китайский пятый десантный корабль-док Тип 071
Источник: twitter.com/xinfengcao
В Китае спущен на воду пятый десантный корабль-док Тип 071, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (16 июня). Корабль построен на верфи Hudong-Zhonghua (Шанхай).
Корабли этого типа призваны дополнять авианосцы для действий в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море (эти функции считаются основными в ВМС НОАК - три корабля находятся в составе Южного флота). Четвертый корабль был введен в состав флота в 2016 году (после 4-летнего перерыва).
Водоизмещение ДВКД Тип 071 составляет около 20 тыс т, способен нести в ангаре четыре средних вертолета таких типов как Z-8 и Z-18. Британский источник Jane's считает, что корабль может нести в доке четыре катера на воздушной подушке типа "Мустанг".
|Китайский десантный корабль-док Тип 071
|Источник: mil.news.sina.com.cn
|Китайский пятый десантный корабль-док Тип 071
|Источник: twitter.com/xinfengcao
|Китайский пятый десантный корабль-док Тип 071
|Источник: twitter.com/xinfengcao
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16.06.2017
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