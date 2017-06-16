В Китае построен пятый ДВКД Тип 071



Китайский пятый десантный корабль-док Тип 071

Источник: twitter.com/xinfengcao Китайский пятый десантный корабль-док Тип 071Источник: twitter.com/xinfengcao

В Китае спущен на воду пятый десантный корабль-док Тип 071, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (16 июня). Корабль построен на верфи Hudong-Zhonghua (Шанхай).

Корабли этого типа призваны дополнять авианосцы для действий в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море (эти функции считаются основными в ВМС НОАК - три корабля находятся в составе Южного флота). Четвертый корабль был введен в состав флота в 2016 году (после 4-летнего перерыва).

Водоизмещение ДВКД Тип 071 составляет около 20 тыс т, способен нести в ангаре четыре средних вертолета таких типов как Z-8 и Z-18. Британский источник Jane's считает, что корабль может нести в доке четыре катера на воздушной подушке типа "Мустанг".

Китайский десантный корабль-док Тип 071 Источник: mil.news.sina.com.cn

Китайский пятый десантный корабль-док Тип 071 Источник: twitter.com/xinfengcao