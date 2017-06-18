"Патриа" испытала на воде новый тяжелый БТР
|
|
БТР AMV28A (8х8) во время водных испытаний
Источник: Patria
В мае финская оборонная компания Patria успешно завершила водные испытания плавающего БТР нового поколения AMV28A (8х8), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (16 июня).
Машина массой 28 т выполнила испытания без проблем, как и ожидалось. Цифра 28 в индексе БТР указывает на массу, в начале этого года БТР был представлена на выставке IDEX 2017.
На испытаниях участвовали два прототипа - один с доведенной до 28 т массой и второй с модулем дистанционно управляемого вооружения Kongsberg PROTECTOR MCT-30 с пушкой Bushmaster Mk44 калибра 30 мм. Испытания велись в районе озера Ханко (Hanko) на юге страны в довольно сильный ветер (скорость ветра 10-13 м/с, временами порывы достигали 17 м/с).
БТР имеет высокий уровень баллистической и минной защиты, машина будет применяться для ведения наземных и морских десантных операций. Экипаж три человека (водитель, командир и наводчик), десант - 8 солдат.
|БТР AMV28A
|Источник: armyrecognition.com
|
18.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.03.2017 Трехосный вариант бронетранспортера Rosomak
27.02.2017 Армия ОАЭ выбрала бронетранспортеры Rabdan
20.02.2017 Австралия масштабно обновит бронетехнику
02.02.2017 Финны установили Javelin на БТР
18.01.2017 Финский флот снова хочет торпеды
09.01.2017 Модернизированный бронетранспортер Patria XA-220
28.12.2016 Шведская армия получит самоходные минометы Mjolner
26.12.2016 Финский "Хорнет" стал поистине многофункциональным боевым самолетом