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"Патриа" испытала на воде новый тяжелый БТР

19.06.2017 Военный паритет 117 0
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БТР AMV28A
БТР AMV28A (8х8) во время водных испытаний
Источник: Patria

В мае финская оборонная компания Patria успешно завершила водные испытания плавающего БТР нового поколения AMV28A (8х8), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (16 июня).

Машина массой 28 т выполнила испытания без проблем, как и ожидалось. Цифра 28 в индексе БТР указывает на массу, в начале этого года БТР был представлена на выставке IDEX 2017.

На испытаниях участвовали два прототипа - один с доведенной до 28 т массой и второй с модулем дистанционно управляемого вооружения Kongsberg PROTECTOR MCT-30 с пушкой Bushmaster Mk44 калибра 30 мм. Испытания велись в районе озера Ханко (Hanko) на юге страны в довольно сильный ветер (скорость ветра 10-13 м/с, временами порывы достигали 17 м/с).

БТР имеет высокий уровень баллистической и минной защиты, машина будет применяться для ведения наземных и морских десантных операций. Экипаж три человека (водитель, командир и наводчик), десант - 8 солдат.

БТР AMV28A
Источник: armyrecognition.com
18.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Финляндия
Компании
Patria

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