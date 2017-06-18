"Патриа" испытала на воде новый тяжелый БТР



БТР AMV28A (8х8) во время водных испытаний

Источник: Patria БТР AMV28A (8х8) во время водных испытанийИсточник: Patria

В мае финская оборонная компания Patria успешно завершила водные испытания плавающего БТР нового поколения AMV28A (8х8), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (16 июня).

Машина массой 28 т выполнила испытания без проблем, как и ожидалось. Цифра 28 в индексе БТР указывает на массу, в начале этого года БТР был представлена на выставке IDEX 2017.

На испытаниях участвовали два прототипа - один с доведенной до 28 т массой и второй с модулем дистанционно управляемого вооружения Kongsberg PROTECTOR MCT-30 с пушкой Bushmaster Mk44 калибра 30 мм. Испытания велись в районе озера Ханко (Hanko) на юге страны в довольно сильный ветер (скорость ветра 10-13 м/с, временами порывы достигали 17 м/с).

БТР имеет высокий уровень баллистической и минной защиты, машина будет применяться для ведения наземных и морских десантных операций. Экипаж три человека (водитель, командир и наводчик), десант - 8 солдат.