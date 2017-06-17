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Система "Иджис" - морская и береговая

19.06.2017 Военный паритет 143 0
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Рубка с РЛС наземной базы ПРО
Рубка с РЛС информационно-разведывательного обеспечения наземной базы ПРО представляет собой подобие надстройки крейсера УРО типа Ticonderoga с системой AEGIS.
Источник: www.nationaldefense.ru

Система Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) в настоящее время является не только корабельной, но и береговой системой ПРО США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на missilethreat.csis.org (16 июня).

В настоящее время американский флот имеет в своем составе 84 надводных боевых корабля. оснащенных системой Aegis Combat System - 62 эсминца класса Arleigh Burke (DDG) и 22 крейсера класса Ticonderoga (CG), из них 33 оснащены противоракетами - 28 и пять соответственно. В 2018 финансовом году будут приняты еще три эсминца класса "Арли Берк" новой версии Flight IIA DDGs (DDG 113, 114 и 115).

Береговая система ПРО Aegis Ashore развернута на базе Девеселу (Румыния), ведутся работы по строительству объекта в Редзиково (Польша). В настоящее время в Девеселу развернуты противоракеты типа SM-3 IB, польская база будет оснащена новейшими SM-3 IIA. Испытательный центр береговой системы находится на Гавайях, который решено превратить в боевую базу для перехвата северокорейских БР.

В составе ВМС Японии развернуто четыре эсминца класса Kongo с системой Aegis, кроме того, планируется строительство еще двух эсминцев и двух крейсеров типа Atago с этой системой версии 5.0. Таким образом, количество кораблей ПРО достигнет 8 единиц. Японские ВМС уже провели четыре испытательных перехвата БР, в том числе три успешные. Токио также принимает участие в разработке противоракеты SM-3 Block IIA.
17.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Польша
Румыния
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
sm-3
Иджис
Проекты
Ticonderoga

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