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Начнется строительство третьего ДАКД класса "Америка"

19.06.2017 Военный паритет 111 0
Разделы: Авиация, Флот
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LHA 8
ДАКД Bougainville (LHA 8 )
Источник: Huntington Ingalls Industries

Компания Huntington Ingalls Industries (HII, отделение Ingalls Shipbuilding) получила контракт на сумму 3 млрд долл США на детальное проектирование и строительство десантного авианесущего корабля-дока (ДАКД) Bougainville (LHA 8 ), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (17 июня).

Это третий корабль класса America (LHA 6). Строительство ДАКД ожидается в четвертом квартале 2018 года, поставка флоту в 2024 году. В настоящее время ведется строительство второго корабля Tripoli (LHA 7), спущенного на воду 1 мая и крещенного 16 сентября 2016 года.

"Бугенвиль" сохранит такое же количество авиагруппы, как и первые два корабля, но увеличит возможности по ведению береговых десантных операций (два десантных катера на воздушной подушке (landing craft air cushion - LCAC) или один десантный корабль (landing craft utility - LCU). На палубе могут одновременно взлетать и садиться истребителя F-35B и конвертопланы V-22 Osprey. Это название - "Бугенвиль" - напоминает об одноименной операции во Второй мировой войне, когда союзные войска захватили японский стратегический аэродром на Соломоновых островах в 1944 году, что стало решающим фактором для разбития японских укреплений в южной части Тихого океана.
17.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Япония
Продукция
F-35B
MV-22 Osprey
Компании
Ingalls
Проекты
USS America

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