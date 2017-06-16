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Первый полет истребителя Gripen E

19.06.2017 bmpd.livejournal.com 132 0
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Как сообщила шведская группа Saab AB, 15 июня 2017 года на аэродроме ее головного авиастроительного предприятия в Линчёпинге (Швеция) состоялся первый полет первого опытного образца истребителя JAS-39E Gripen (Gripen E, бортовой номер 39-08) - первой машины "нового поколения" Gripen NG.

Первый опытный образец истребителя Saab JAS-39E Gripen (Gripen E, бортовой номер 39-08) в первом полете. 15.06.2017 (с) Saab AB

Первый прототип JAS-39E (бортовой номер 39-08) был выкачен в Линчёпинге еще 18 мая 2016 года. Первоначально первый полет самолета планировался до конца 2016 года, однако в итоге состоялся примерно с полугодовым опозданием. В ходе летных испытаний первый образец будет использоваться в основном для отработки аэродинамических и летных характеристик и маневренности. Сообщалось, В настоящее время на предприятии в Линчёпинге заканчивается постройка второго летного прототипа Gripen E (бортовой номер 39-09), который предназначен для отработки систем вооружения. Третий летный прототип Gripen E (бортовой номер 39-10) должен в 2018 году стать машиной в предсерийной конфигурации. Сейчас для отработки части систем по программе Gripen NG и в качестве демонстратора используется модифицированный самолет JAS-39D (бортовой номер 39-07).

К настоящему времени ВВС Швеции заказали 60 одноместных истребителей JAS-39E (и еще 10 в опционе), которые должны быть поставлены с 2019 по 2026 годы, заменив большую часть нынешнего шведского парка из примерно 100 истребителей JAS-39C/D. Кроме того, 28 одноместных JAS-39E и восемь двухместных JAS-39F заказаны Бразилии, которой они должны быть поставлены в 2019-2024 годах (Бразилия также должна будет получить один специально изготовленный для нее прототип JAS-39E). Не снят с повестки дня и вопрос о возможности приобретения JAS-39E Швейцарией. Также Gripen E участвует в новом тендере ВВС Индии на однодвигательный истребитель.

Первый опытный образец истребителя Saab JAS-39E Gripen (Gripen E, бортовой номер 39-08) в первом полете. 15.06.2017 (с) Saab AB
16.06.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Швейцария
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
SAAB

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