"Петр Великий" и "Маршал Устинов" проведут учения в Баренцевом море
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Российские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в Баренцево море, где проведут учебные артиллерийские стрельбы, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.
"Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли сегодня в Баренцево море для отработки взаимодействия в составе соединения. Выход кораблей продлится несколько дней, в течение которых их экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств", - сказал Лузик.
Планируется, что "корабли выполнят ряд учебно-боевых задач в полигонах флота в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы по морским целям".
Лузик отметил, что особое внимание будет уделено подготовке экипажей к ведению борьбы за живучесть кораблей на ходу и при стоянке на якоре, а также оказанию помощи на море и организации буксировки условно поврежденного корабля, потерявшего ход.
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17.06.2017
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