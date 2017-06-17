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Под Воронежем проходят авиационное шоу и набор контрактников

19.06.2017 РИА Новости 123 0
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Турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ. Архивное фото
Турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

ПОЛИГОН ПОГОНОВО (Воронежская обл.), 17 июн - РИА Новости. Масштабное авиационное шоу "Авиамикс" и акция по набору контрактников начались на полигоне под Воронежем, эти мероприятия проходят в рамках всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2017", сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Мы начали третий этап соревнований по летной выучке экипажей ВКС, а также, пользуясь случаем, проводим сегодня акцию "Служба по контракту - твой выбор!", агитируем молодых людей поступать в военные вузы, в летные училища нашей страны", - сказал он.

Бондарев напомнил, что нынешний этап "Авиадартса" посвящен 80-летию беспосадочного перелета через Северный Полюс в Америку экипажа Валерия Чкалова. "С того дня прошло 80 лет, и сегодня мы отметим геройский подвиг нашего прекрасного летчика", - сказал главком.

Бондарев также отметил, что в шоу "Авиамикс" участвует самая современная авиация ВКС. Новинкой этого года станет выступление авиагруппы "Соколы России" на сверхманевренных истребителях Су-35, имитация дозаправки истребителей в воздухе и высадка десанта из вертолетов.

"Сегодня вы увидите пару Т-50 (ПАК ФА), выполняющих пилотаж, вы увидите прекрасные вертолеты Ми-28 и Ка-52, самолеты Су-35, Су-30, Су-34. Все они сегодня будут в небе", - сказал генерал.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" проходит с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.
17.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
МИ-28
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор

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