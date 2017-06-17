Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военные вузы МТО в Петербурге выпустили 530 офицеров

19.06.2017 РИА Новости 135 0
0
Понравилась новость?
 0
Военный вуз. Архивное фото
Военный вуз. Архивное фото
Источник: © РИА Новости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Торжественная церемония выпуска офицеров, слушателей и кадет состоялась в субботу на Соборной площади Петропавловской крепости северной столицы.

Военная академия материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева, Военный инженерно-технический институт, Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений и Санкт-Петербургский кадетский корпус выпустили 595 офицеров, слушателей и кадет.

Военная академия МТО ведет свою историю с 31 марта 1900 года от Интендантского курса, образованного указом императора Николая II.

По состоянию на сегодняшний день академия осуществляет подготовку специалистов МТО по 241 специальности. В 2017 году академию окончили с золотой медалью 19 выпускников, дипломы с отличием получили 182 человека.

"Академия ежегодно обеспечивает качественное выполнение кадрового заказа Министерства обороны и других силовых структур нашей страны, а также ряда иностранных государств", - заявил на церемонии выпуска заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"За период своей деятельности академия выпустила более 70 тысяч офицеров", - отметил он.

"Отличительной особенностью Военной академии МТО от других военных вузов является то, что офицер, приходя в академию со знанием одной-двух специальностей, должен овладеть широким спектром знаний по 12-15 специальностям, входящим в общую систему МТО", - подчеркнул замминистра обороны.

Всего летом 2017 года Военную академию МТО и пять ее филиалов в Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Вольске окончили более 700 дипломированных специалистов.
17.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 07:29
  • 4913
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.06 07:24
  • 986
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 07:19
  • 3691
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.06 07:16
  • 5
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
  • 19.06 07:14
  • 23
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 19.06 07:07
  • 2
Россия и Китай запустят двигатель
  • 19.06 07:04
  • 124
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 19.06 06:35
  • 55
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.06 06:32
  • 38
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 19.06 06:28
  • 34
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 19.06 03:36
  • 19
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 19.06 03:01
  • 13
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 19.06 01:46
  • 1
Минобороны РФ будет каждую неделю отчитываться о проделанной работе с помощью инфографики
  • 19.06 01:31
  • 1
Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане
  • 18.06 23:06
  • 31
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
другие обсуждаемые темы