Под Воронежем пройдет авиационное шоу "Авиамакс"
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Авиашоу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Марина Лысцева
ПОЛИГОН ПОГОНОВО (Воронежская область), 17 июн - РИА Новости. Масштабное авиационное двухчасовое шоу "Авиамикс" пройдет в субботу в рамках всероссийского конкурса "Авиадартс-2017", сообщили журналистам в Минобороны России.
Стрельбы, бомбометание, показательные полеты и пилотаж новейших самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России пройдут на полигоне Погоново под Воронежем. Стать зрителем "Авиамикса" сможет любой желающий.
В "Авиамиксе" этого года снова будет участвовать перспективный истребитель Т-50 (ПАК ФА). Свое мастерство покажут летчики на истребителях Су-35 и Су-30, вертолетах Ка-52 и Ми-28Н. Будет продемонстрирована вся линейка современной боевой техники.
Одной из новинок авиапоказа станет имитация дозаправки в воздухе одновременно двух истребителей от самолета-топливозаправщика Ил-78, а также высадка спецназа из вертолета Ми-8. Особой "изюминкой" станет высадка бронеавтомобиля "Тигр" из вертолета Ми-26 под охраной десанта. Зрителей также ожидают "воздушный бой" от пилотажной группы "Соколы России", выступления авиагрупп "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", высший пилотаж сверхманевренного истребителя Су-35.
Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" будет проходить с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.
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17.06.2017
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