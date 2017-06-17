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Под Воронежем пройдет авиационное шоу "Авиамакс"

19.06.2017 РИА Новости 78 0
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Авиашоу. Архивное фото
Авиашоу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Марина Лысцева

ПОЛИГОН ПОГОНОВО (Воронежская область), 17 июн - РИА Новости. Масштабное авиационное двухчасовое шоу "Авиамикс" пройдет в субботу в рамках всероссийского конкурса "Авиадартс-2017", сообщили журналистам в Минобороны России.

Стрельбы, бомбометание, показательные полеты и пилотаж новейших самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России пройдут на полигоне Погоново под Воронежем. Стать зрителем "Авиамикса" сможет любой желающий.

В "Авиамиксе" этого года снова будет участвовать перспективный истребитель Т-50 (ПАК ФА). Свое мастерство покажут летчики на истребителях Су-35 и Су-30, вертолетах Ка-52 и Ми-28Н. Будет продемонстрирована вся линейка современной боевой техники.

Одной из новинок авиапоказа станет имитация дозаправки в воздухе одновременно двух истребителей от самолета-топливозаправщика Ил-78, а также высадка спецназа из вертолета Ми-8. Особой "изюминкой" станет высадка бронеавтомобиля "Тигр" из вертолета Ми-26 под охраной десанта. Зрителей также ожидают "воздушный бой" от пилотажной группы "Соколы России", выступления авиагрупп "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", высший пилотаж сверхманевренного истребителя Су-35.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" будет проходить с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.
17.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГАЗ-2330 Тигр
Ил-78
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Компании
Минoбороны РФ

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