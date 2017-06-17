Новые боевые машины десанта оснастят системой спутниковой связи



Танк БМД-4М

Источник: © Фото : Николай Донюшкин Танк БМД-4МИсточник: © Фото : Николай Донюшкин

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новые боевые машины десанта БМД-4М будут оснащаться радиостанциями пятого поколения, обеспечивающими спутниковую радиосвязь, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Росэлектроники.

"Объединенный холдинг "Росэлектроника" разработал передовые системы связи для боевых машин десанта БМД-4М. В частности, новые машины получат радиостанции пятого поколения и аппаратуру внутриобъектовой связи, коммутации и управления (АВСКУ). Техника обеспечит принципиально новый уровень надежности связи и оперативности передачи данных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что программно-аппаратный комплекс АВСКУ, производить который будет "Рязанский радиозавод", обеспечит внутренний обмен информацией между членами экипажа и предоставит возможность выхода на внешнюю связь через радиостанции и станции спутниковой радиосвязи.

"Многофункциональные радиостанции Р-168-25УЕ-2 предназначены для открытой и маскированной связи в условиях среднепересеченной местности. Цифровые радиостанции реализуют режим перестройки радиочастоты, обладают повышенной помехозащитностью и устойчивостью против средств радиоэлектронной борьбы", - отмечается в сообщении.