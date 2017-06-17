Новые боевые машины десанта оснастят системой спутниковой связи
|
|
Танк БМД-4М
Источник: © Фото : Николай Донюшкин
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новые боевые машины десанта БМД-4М будут оснащаться радиостанциями пятого поколения, обеспечивающими спутниковую радиосвязь, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Росэлектроники.
"Объединенный холдинг "Росэлектроника" разработал передовые системы связи для боевых машин десанта БМД-4М. В частности, новые машины получат радиостанции пятого поколения и аппаратуру внутриобъектовой связи, коммутации и управления (АВСКУ). Техника обеспечит принципиально новый уровень надежности связи и оперативности передачи данных", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ожидается, что программно-аппаратный комплекс АВСКУ, производить который будет "Рязанский радиозавод", обеспечит внутренний обмен информацией между членами экипажа и предоставит возможность выхода на внешнюю связь через радиостанции и станции спутниковой радиосвязи.
"Многофункциональные радиостанции Р-168-25УЕ-2 предназначены для открытой и маскированной связи в условиях среднепересеченной местности. Цифровые радиостанции реализуют режим перестройки радиочастоты, обладают повышенной помехозащитностью и устойчивостью против средств радиоэлектронной борьбы", - отмечается в сообщении.
|
17.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.06.2017 Росэлекроника оснастит боевые машины десанта БМД-4 передовой техникой связи
22.09.2011 «Андромеда» в голубом берете
16.06.2017 Разработка "Росэлектроники" обеспечивает контроль взлета-посадки корабельной авиации
15.06.2017 ОДК идет в аддитивный отрыв
15.06.2017 Оптические наконечники Росэлектроники будут использованы в космических аппаратах
13.06.2017 Комплекс обнаружения БЛА и нарушителей с помощью ТВ и FM-сигналов
13.06.2017 «Росэлектроника» создала «невидимый» комплекс для охраны особо важных объектов
13.06.2017 В России создан комплекс, обнаруживающий дронов и нарушителей с помощью ТВ и FM-сигналов