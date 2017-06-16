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Шойгу доложил Путину об уничтожении в Сирии ряда членов руководства ИГ

19.06.2017 ТАСС 138 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Минобороны сообщил об авиаударе российских ВКС, в результате которого удалось уничтожить более 100 террористов, и, предположительно, лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал в пятницу президента РФ Владимира Путина и участников оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России об уничтожении в Сирии ряда членов руководства ИГИЛ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр обороны информировал участников совещания об авиаударе российских ВКС в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более 100  террористов, среди которых были члены руководства ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство", запрещена в России) и, предположительно, (ее лидер Ибрагим Абу Бакр) аль-Багдади", - сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее Минобороны сообщило, что проверяет информацию о гибели лидера ИГ. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.
16.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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