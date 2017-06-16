«Технодинамика» инвестирует более 5 миллиардов в техническое перевооружение



Логотип Холдинга “Технодинамика”

Источник: http://technodinamika.ru/ Логотип Холдинга “Технодинамика”Источник: http://technodinamika.ru/

Холдинг «Технодинамика», входящий в Госкорпорацию Ростех, отчитался о планах развития в рамках итоговой Коллегии, которая прошла в Сочи при участии замминистра промышленности и торговли Олега Бочарова.

Как отметил в своем выступлении заместитель Министра, АО «Технодинамика» осуществляет исполнение работ в рамках Федеральной целевой программы с опережением сроков. В 2016 году было введено в эксплуатацию 2 объекта, еще 5 объектов в рамках ФЦП планируется ввести в 2017 году.

«Уже в этом году мы планируем ввести один из объектов, плановые сроки по которому были обозначены в 2018 году. При этом общий объем техперевооружения в рамках ФЦП на 2017 год составит более 5 млрд руб», - отметил Генеральный директор Холдинга Игорь Насенков.

Стоит отметить, что техперевооружение является не единственной мерой по увеличению эффективности, предпринимаемой Холдингом. Так, на управленческом уровне была проведена децентрализация функции закупок и продаж. На предприятия возвращены конструкторские службы и бюро.

Дополнительно была проведена ревизия всех инициативных проектов, по которым отсутствует заказчик, источник финансирования или эффективность которых была признана низкой, что позволило Холдингу сэкономить более 4,5 млрд. руб.

Также за последние 4 месяца Холдингом был установлен контроль над рядом предприятий авиационной отрасли, что позволит усилить кооперационные связи между предприятиями-изготовителями и итоговым заказчиком.