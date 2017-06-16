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«Технодинамика» инвестирует более 5 миллиардов в техническое перевооружение

16.06.2017 Холдинг «Технодинамика» 272 0
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Логотип Холдинга “Технодинамика”
Логотип Холдинга “Технодинамика”
Источник: http://technodinamika.ru/

Холдинг «Технодинамика», входящий в Госкорпорацию Ростех, отчитался о планах развития в рамках итоговой Коллегии, которая прошла в Сочи при участии замминистра промышленности и торговли Олега Бочарова.


Как отметил в своем выступлении заместитель Министра, АО «Технодинамика» осуществляет исполнение работ в рамках Федеральной целевой программы с опережением сроков. В 2016 году было введено в эксплуатацию 2 объекта, еще 5 объектов в рамках ФЦП планируется ввести в 2017 году.


«Уже в этом году мы планируем ввести один из объектов, плановые сроки по которому были обозначены в 2018 году. При этом общий объем техперевооружения в рамках ФЦП на 2017 год составит более 5 млрд руб», - отметил Генеральный директор Холдинга Игорь Насенков.


Стоит отметить, что техперевооружение является не единственной мерой по увеличению эффективности, предпринимаемой Холдингом. Так, на управленческом уровне была проведена децентрализация функции закупок и продаж. На предприятия возвращены конструкторские службы и бюро.


Дополнительно была проведена ревизия всех инициативных проектов, по которым отсутствует заказчик, источник финансирования или эффективность которых была признана низкой, что позволило Холдингу сэкономить более 4,5 млрд. руб.


Также за последние 4 месяца Холдингом был установлен контроль над рядом предприятий авиационной отрасли, что позволит усилить кооперационные связи между предприятиями-изготовителями и итоговым заказчиком.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Ростех
Технодинамика

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