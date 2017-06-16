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На СНСЗ завершена сборка корпуса корабля противоминной обороны "Иван Антонов"

19.06.2017 ЦАМТО 106 0
Разделы: Флот
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Тральщик «Александр Обухов»
Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 переводится из Санкт-Петербурга в Кронштадт для прохождения заводских ходовых испытаний, 02.12.2015
Источник: RussianArms

ЦАМТО, 16 июня. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) завершена сборка и насыщение конструкциями судового набора корпуса композитного корабля противоминной обороны "Иван Антонов", строящегося для ВМФ России.

Далее предстоят работы по выемке корпуса корабля из оснастки, в которой происходило его формирование, проведение достроечных работ, монтаж различных систем и механизмов.

Средне-Невский судостроительный завод – единственное сегодня отечественное предприятие, обладающее технологиями и оборудованием для создания монолитных корпусов подобных размеров из композитных материалов методом вакуумной инфузии.

Корабль "Иван Антонов" – второй в серии – был заложен 25 января этого года. После завершения реконструкции судоспускового устройства, проводимого в рамках общей модернизации предприятия, в 2018 году завод планирует спустить корабль на воду, провести все виды испытаний и передать его заказчику.

Головной корабль серии "Александр Обухов", построенный и переданный заказчику в 2016 году, уже выполняет задачи в составе ВМФ. Продолжается строительство еще двух серийных кораблей. До конца 2017 года завод планирует заложить четвертый в серии (пятый по счету) корабль ПМО для ВМФ России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "СНСЗ".
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
СНСЗ

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