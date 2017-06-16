Совместная экспедиция Минобороны России и РГО высадилась на остров Матуа и приступила к работам
|
|
Бывший японский аэродром на Матуа
Источник: www.istpravda.ru
ЦАМТО, 16 июня. В бухтах Айна и Двойная острова Матуа завершилась операция по высадке на берег членов совместной экспедиции Министерства обороны, Русского географического общества и Тихоокеанского флота, а также выгрузке техники и имущества.
Всего на берег с бортов большого десантного корабля "Адмирал Невельской", киллекторного судна "КИЛ-168" и спасательного буксира "СБ-522" при помощи плавающих транспортеров и плашкоута доставлено 148 человек, более 30 единиц различной техники и около 200 тонн грузов.
В настоящее время корабли "Адмирал Невельской" и "КИЛ-168" покинули рейд острова Матуа.
На территории лагеря уже оборудованы полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая лаборатория и пункт связи.
Представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества и личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа приступили к изыскательским и научно-исследовательским работам.
На острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.
В ходе работ будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов и проведена видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик.
Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определен уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.
Кроме того, продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны.
Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
|
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2017 Члены совместной экспедиции Минобороны и РГО завершили обустройство полевого лагеря на острове Матуа
31.05.2017 Из Владивостока стартовала экспедиция на остров Курильской гряды Матуа
24.05.2017 Российское госпитальное судно "Иртыш" завершило визит в малайзийский порт Лангкави
22.05.2017 Игорь Осипов: "На море, на суше и в воздухе"
02.05.2017 Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл во Вьетнам
06.04.2017 На Камчатке ракетчиков Тихоокеанского флота подняли по учебной тревоге
21.03.2017 Военное сотрудничество РФ и Таиланда становится фактором стабильности в АТР
20.02.2017 Военные медики ВВО вступили в борьбу за право участвовать в "АРМИ-2017"