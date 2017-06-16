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Совместная экспедиция Минобороны России и РГО высадилась на остров Матуа и приступила к работам

19.06.2017 ЦАМТО 136 0
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Матуа
Бывший японский аэродром на Матуа
Источник: www.istpravda.ru

ЦАМТО, 16 июня. В бухтах Айна и Двойная острова Матуа завершилась операция по высадке на берег членов совместной экспедиции Министерства обороны, Русского географического общества и Тихоокеанского флота, а также выгрузке техники и имущества.

Всего на берег с бортов большого десантного корабля "Адмирал Невельской", киллекторного судна "КИЛ-168" и спасательного буксира "СБ-522" при помощи плавающих транспортеров и плашкоута доставлено 148 человек, более 30 единиц различной техники и около 200 тонн грузов.

В настоящее время корабли "Адмирал Невельской" и "КИЛ-168" покинули рейд острова Матуа.

На территории лагеря уже оборудованы полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая лаборатория и пункт связи.

Представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества и личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа приступили к изыскательским и научно-исследовательским работам.

На острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.

В ходе работ будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов и проведена видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик.

Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определен уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Кроме того, продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны.

Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
16.06.2017
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