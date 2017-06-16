ФПИ: оборонке надо перейти на виртуальную техническую документацию
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Сотрудники за компьютерами. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Уткин
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российской оборонке необходимо переводить бумажную техническую документацию в виртуальную и дополненную реальность, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"Перевод технической документации в виртуальную и дополненную реальность позволит повысить эффективность технического обслуживания и ремонта техники, снизит количество ошибок, возникающих по причине человеческого фактора, позволит повысить эффективность и оперативность принятия технических решений", - отметили в фонде.
При этом дополненная реальность сможет обеспечить оперативный доступ удаленных технических специалистов как в ходе обслуживания и ремонта, так и при возникновении внештатных ситуаций. Кроме того, существенно возрастет скорость обучения технического персонала. На практике использование дополненной реальности - это система, которая работает с базой данных цифровых изделий. Наполнением этой базы занимаются конструкторские бюро, отметили в ФПИ.
"Технологии дополненной реальности очень перспективны для использования на современных производствах и в процессе эксплуатации готовых изделий. Однако для их широкого внедрения необходимо пройти большой путь, в том числе по развитию соответствующей инфраструктуры и производству доступных персональных устройств для работы с программными комплексами дополненной реальности", - считает руководитель проекта ФПИ Денис Свичкарь.
Как пояснили в фонде, при создании и эксплуатации любой техники и устройств используется большое количество технической документации, начиная от конструкторской, технологической, нормативной и заканчивая инструкциями для конечных пользователей. Сегодня конструкторская и прочая документация на многих производствах всё ещё хранится в бумажном виде, а сотрудники сборочного производства и наладки действуют по памяти.
"Дополненная реальность предоставляет оператору сборки необходимую информацию, привязанную непосредственно к этапу технологического процесса. Распознавание изделий производится с помощью машинного зрения. С помощью дополненной реальности к обычному восприятию человека добавляется "информационный слой", привязанный к конкретным изделиям и содержащий как основную информацию о модели, так и историю эксплуатации и ремонта", - уточнили в ФПИ.
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16.06.2017
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