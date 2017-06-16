В комитете ГД по обороне нет законопроекта об увеличении военной выслуги
|
|
Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В комитете Госдумы по обороне нет законопроекта об увеличении выслуги военнослужащих до 25 лет, сообщил в пятницу глава комитета Владимир Шаманов.
Ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет, сообщила в четверг газета "Коммерсант". По ее данным, авторы проекта считают, что это решение снимет нагрузку с бюджета в несколько сотен миллиардов рублей ежегодно.
"У нас такой информации нет. В комитете такого законопроекта нет", - сказал Шаманов журналистам.
|
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.06.2017 Шаманов: в комитете Госдумы по обороне нет проекта о повышении выслуги лет для военных
31.05.2017 Более 500 парламентариев и чиновников участвуют в сборах офицеров запаса
19.05.2017 В Крыму до конца 2019 года сформируют десантно-штурмовой полк
17.04.2017 Источник: десантируемый комплекс РЭБ создается в интересах ВДВ
31.03.2017 Шаманов: уменьшение числа призывников обусловлено ростом числа контрактников
31.03.2017 Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
27.03.2017 Комитет Госдумы по обороне обсудит повышение призывного возраста до 30-35 лет
24.03.2017 В Госдуме пообещали законодательную поддержку деятельности Росгвардии