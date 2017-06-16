В комитете ГД по обороне нет законопроекта об увеличении военной выслуги



Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В комитете Госдумы по обороне нет законопроекта об увеличении выслуги военнослужащих до 25 лет, сообщил в пятницу глава комитета Владимир Шаманов.

Ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет, сообщила в четверг газета "Коммерсант". По ее данным, авторы проекта считают, что это решение снимет нагрузку с бюджета в несколько сотен миллиардов рублей ежегодно.

"У нас такой информации нет. В комитете такого законопроекта нет", - сказал Шаманов журналистам.