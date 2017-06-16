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Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" спустят на воду в 2018 году

19.06.2017 РИА Новости 98 0
Разделы: Флот
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Рабочие на Средне-Невском судостроительном заводе. Архивное фото
Рабочие на Средне-Невском судостроительном заводе. Архивное фото
Источник: © Фото : Средне-Невский судостроительный завод

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ России "Иван Антонов" планируется спустить на воду в 2018 году, говорится в сообщении Средне-Невского судостроительного завода (входит в ОСК).

К настоящему времени на заводе завершена сборка и насыщение конструкциями судового набора корпуса корабля "Иван Антонов". Затем предстоят работы по выемке корпуса корабля из оснастки, в которой происходило его формирование, проведение достроечных работ, монтаж различных систем и механизмов.

"После завершения реконструкции судоспускового устройства, проводимого в рамках общей модернизации предприятия, в 2018 году завод планирует спустить корабль на воду, провести все виды испытаний и передать его заказчику", - говорится в сообщении.

Корабль "Иван Антонов" - второй корабль в серии - был торжественно заложен 25 января этого года.

Корабль проекта 12700 спроектирован ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Корабль предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.

При строительстве этих кораблей реализуются новейшие российские технологии и технические решения. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Головной корабль серии "Александр Обухов", построенный и переданный заказчику в 2016 году, уже выполняет задачи в составе ВМФ. Продолжается строительство еще двух серийных кораблей. До конца 2017 года завод планирует заложить четвертый в серии (пятый по счету) корабль ПМО для Военно-морского флота России.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700

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