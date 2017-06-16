Путин заявил, что Россия принимает усилия по технической безопасности
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Ноутбук. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Россия осознает угрозу использования программного обеспечения и оборудования из США и ЕС, предпринимает усилия для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
"Мы с начала 90-х годов исходили из того, что холодная война закончилась. Мы считали, что нет никакой необходимости предпринимать какие-то дополнительные меры защиты, потому что мы органичная часть мирового сообщества. Собственного оборудования практически не было построено. Поэтому наши компании и государственные учреждения, административные покупали все подряд - и "железо", и программное обеспечение. У нас очень много и европейского оборудования, и американского. Даже в спецслужбах и в министерстве обороны. Но в последнее время мы, конечно, начали осознавать эту угрозу и, конечно, задумались на тему того, как нам обеспечить и технологическую независимость, и безопасность. Мы, конечно, думаем над этим и предпринимаем определенные шаги", - сказал Путин.
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16.06.2017
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