Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин: программа перевооружения ОПК позволила экономике РФ противостоять санкциям

19.06.2017 ТАСС 286 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: © Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Вице-премьер отметил, что сначала был выработан план импортозамещения для продукции военного назначения с тем, чтобы заменить те поставки, которые шли из стран НАТО и с Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Своевременно начатая программа по перевооружению армии и флота позволила российской промышленности дать продуманный ответ санкционной политике Запада. Такое мнение вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал, открывая конференцию по диверсификации ОПК в интересах ТЭК.

"Когда в 2014 году грянули санкции, несмотря на то, что всего прошло 2-3 года с начала работы, мы себя уже чувствуем готовыми этим санкциям противостоять, - сказал он. - Но противостоять не с точки зрения, что так все плохо и придется что-то делать быстро и на коленке".

Он напомнил, что сначала был выработан план импортозамещения для продукции военного назначения с тем, чтобы заменить те поставки, которые шли из стран НАТО и с Украины. "А потом нам это дело понравилось, нам просто понравилось делать все своими руками для своей страны, - заметил Рогозин. - Когда основные задачи плана импортозамещения для армии и флота были выполнены, или находятся в процессе исполнения, вдруг оказалось, что раскрученные мощности, и самое главное, раскрученные мозги и таланты можно применять не только для военного дела, прежде всего для гражданского производства".

Тогда же была поставлена задача "делаем в России" все то, от чего зависит и гражданская часть нашей экономики.

По словам вице-премьера, сегодняшняя конференция как раз и будет посвящена в основном вопросам энергетики, но также участники обсудят подходы к перенастройке существующей практики работы.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 07:29
  • 4913
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.06 07:24
  • 986
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 07:19
  • 3691
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.06 07:16
  • 5
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
  • 19.06 07:14
  • 23
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 19.06 07:07
  • 2
Россия и Китай запустят двигатель
  • 19.06 07:04
  • 124
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 19.06 06:35
  • 55
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.06 06:32
  • 38
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 19.06 06:28
  • 34
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 19.06 03:36
  • 19
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 19.06 03:01
  • 13
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 19.06 01:46
  • 1
Минобороны РФ будет каждую неделю отчитываться о проделанной работе с помощью инфографики
  • 19.06 01:31
  • 1
Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане
  • 18.06 23:06
  • 31
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
другие обсуждаемые темы