NASA отказалось от проекта доставки астероида на орбиту вокруг Луны

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В бюджете не предусмотрены средства на эти цели

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Космическое ведомство США решило отказаться от намерения отправить автоматический аппарат к астероиду, чтобы доставить его фрагмент на орбиту вокруг Луны, а позже осуществить туда высадку астронавтов.

Как сообщила руководитель этого проекта Мишель Гейтс на заседании группы NASA по изучению малых космических тел, бюджетный запрос на 2018 финансовый год, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, не предусматривает выделения средств на эти цели.

"Мы находимся в стадии упорядоченного закрытия и стараемся сохранить все хорошие наработки, сделанные нашей командой, чтобы в будущем использовать их в других проектах", - цитирует Гейтс специализированный сайт Space.com. Гейтс уточнила, что речь идет, в частности, о двигателе на солнечных батареях, который планировалось установить на аппарат, направляемый к астероиду. Руководство NASA уведомило ее о своем решении еще в апреле, когда Белый дом составил проект бюджета на следующий год.

"Астероидный проект" был представлен космическим ведомством США в 2013 году, но так и не получил широкой поддержки в Конгрессе. Многие законодатели и независимые эксперты сомневались, что он будет способствовать подготовке пилотируемого полета на Марс, который в обозримой перспективе считается главной целью NASA. "Хорошо, что в новом бюджете нет статьи о непродуманной астероидной миссии", - заявил председатель комитета по науке Палаты представителей Ламар Смит.

По оценкам NASA, стоимость этого проекта без учета затрат на пуски ракет-носителей должна была составить $1,25 млрд. Интерес к нему проявили ведущие космические компании США, в том числе подразделения Boeing и Lockheed Martin, занимающиеся научно- исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в целях создания перспективных моделей различной техники. В прошлом году четыре из них получили заказы NASA, став победителями конкурса на разработку концепции автоматического аппарата, который через пять лет мог бы отправиться к астероиду.

В 2015 году американские специалисты определились со сценарием, по которому планировали осуществить "астероидный проект". Они отказались от первоначальной идеи доставить на окололунную орбиту целый астероид и решили перетащить туда обломок, или огромный валун, лежащий на его поверхности. Для этого в декабре 2020 года к астероиду, выбранному экспертами, должен был бы отправиться автоматический аппарат. Предполагалось, что он сможет захватить фрагмент небесного тела механическими манипуляторами и доставить его к естественному спутнику Земли.

После этого, примерно в 2025 году, космическое ведомство США собиралось осуществить высадку астронавтов на фрагмент астероида, находящийся на устойчивой орбите вокруг Луны. Для этого специалисты планировали использовать новый пилотируемый корабль "Орион", который в декабре 2014 года успешно совершил свой первый испытательный полет. По замыслам американских конструкторов, ему предстояло состыковаться с автоматическим аппаратом, держащим в своих манипуляторах ценный груз. Кабина корабля рассчитана на четырех членов экипажа, однако путешествие к обломку астероида и высадку на его поверхность должны были совершить два человека. Их рандеву с небесным телом было рассчитано на 25 дней.

В следующем финансовом году, который начнется в США 1 октября, администрация Трампа планирует израсходовать на нужды NASA $19,1 млрд, что на $400 млн меньше, чем в нынешнем году.