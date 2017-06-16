Сенат США оградил от американских санкций сотрудничество России с NASA
|
|
Источник: © Drew Angerer/Getty Images
За данную поправку проголосовали 94 сенатора, шесть выступили против
ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США в четверг поддержал поправку, согласно которой новые американские санкции не должны коснуться сотрудничества России и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). За данное решение проголосовали 94 сенатора, еще шесть выступили против.
Это положение было включено в рассматриваемый в четверг законопроект об усилении давления на Иран и Россию.
Автором поправки выступил сенатор Кори Гарднер, он предложил коллегам уточнить, что новые меры не повлияют на взаимодействие в космической сфере. Согласно тексту поправки, "ни одно из положений данного законопроекта не должно привести к введению ограничений или запретов" на поставки Россией технологий и услуг для проведения NASA или Министерством обороны США космических запусков.
|
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.06.2017 NASA отказалось от проекта доставки астероида на орбиту вокруг Луны
14.06.2017 Американский корабль Cygnus сгорел в атмосфере согласно плану
13.06.2017 Google испытала систему регулировки движения беспилотников
13.06.2017 NASA считает, что сокращение бюджета не помешает ему отправить человека на Марс в 2033 г.
07.06.2017 Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
07.06.2017 Корабль Dragon с 2,7 тонны грузов пристыковался к МКС
01.06.2017 США планируют отправить автоматическую станцию к Солнцу
31.05.2017 Хвосты в землю