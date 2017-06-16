Шаманов: в комитете Госдумы по обороне нет проекта о повышении выслуги лет для военных



Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир ШамановИсточник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Председатель комитета Госдумы по обороне посоветовал обратиться за информацией к СМИ, которые распространяют эти данные

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Законопроект о повышении нижнего предела выслуги лет, дающего право на военную пенсию, не поступал в комитет Госдумы по обороне. Об этом сообщил председатель комитета Владимир Шаманов.

"Нет", - ответил парламентарий на вопрос ТАСС о том, есть ли такая инициатива в оборонном комитете.

"У нас такой информации нет", - добавил он, посоветовав обратиться к СМИ, которые ее распространили.

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет.