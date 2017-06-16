Шаманов: в комитете Госдумы по обороне нет проекта о повышении выслуги лет для военных
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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Председатель комитета Госдумы по обороне посоветовал обратиться за информацией к СМИ, которые распространяют эти данные
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Законопроект о повышении нижнего предела выслуги лет, дающего право на военную пенсию, не поступал в комитет Госдумы по обороне. Об этом сообщил председатель комитета Владимир Шаманов.
"Нет", - ответил парламентарий на вопрос ТАСС о том, есть ли такая инициатива в оборонном комитете.
"У нас такой информации нет", - добавил он, посоветовав обратиться к СМИ, которые ее распространили.
Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет.
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16.06.2017
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