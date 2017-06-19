Минобороны РФ будет каждую неделю отчитываться о проделанной работе с помощью инфографики
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Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Данные будут публиковаться в печатной и электронной версиях газеты "Красная звезда"
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ намерено еженедельно публиковать инфографику с ключевыми показателями деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ, в том числе касающимися участия в контртеррористической операции на территории Сирии, сообщили в четверг в российском оборонном ведомстве.
"В удобном графическом формате будут представлены наиболее значимые результаты деятельности российской армии за неделю", - рассказали военные. Данные будут публиковаться в печатной и электронной версиях газеты "Красная звезда".
В Министерстве обороны отметили, что инфографика будет отражать "процесс обеспечения служебным и постоянным жильем, ход отбора кандидатов на военную службу по контракту, объемы воинских перевозок, результаты конгрессно-выставочной деятельности". В отчет войдет и информация о проведении международных инспекций, интенсивности разведывательных полетов иностранных самолетов у границ России, а также количество перехватов дежурными силами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.
"Новый формат предоставления информации о деятельности российской армии отличается простотой и удобством и позволит читателям главной военной газеты страны быть в курсе всех значимых событий в жизни Вооруженных сил Российской Федерации", - подытожили в Министерстве обороны РФ.
|Показатели деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации за неделю, 16 июня 2017 года
|Источник: Красная Звезда
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16.06.2017
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