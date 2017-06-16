Минпромторг России представил проект Стратегии развития экспорта автопрома

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Минпромторг России представил проект стратегии развития экспорта автомобильной промышленности и производства автокомпонентов в Российской Федерации на период до 2025 года. Документ определяет приоритетные направления развития экспорта, меры поддержки отрасли, целевые показатели и ресурсное обеспечение.

Развитие экспорта позволит продолжить долгосрочную программу развития автомобильной промышленности и дать дополнительный стимул для локализации в России ключевых технологий, которые используются во многих отраслях промышленности.

В рамках проекта было проведено широкое обсуждение потенциала экспорта автопрома, барьеров и необходимых мер поддержки с участниками отрасли. По результатам было выделено четыре основных направления Стратегии, по каждому из которых подготовлена конкретная программа мероприятий:

Создание общей институциональной среды для работы экспорто-ориентированных предприятий автомобильной отрасли, включая крупных автопроизводителей, а также средние и малые компании, работающие на рынке компонентов и субкомпонентов;

Поддержка экспорта национальных производителей, включая развитие сбытовых/сервисных сетей, развитие и адаптацию продуктов, эффективные схемы финансирования;

Стимулирование международных автопроизводителей к размещению в России сборочных производств экспортно-ориентированных моделей для глобального рынка;

Стимулирование международных автопроизводителей к размещению в России заказов на компоненты для зарубежных сборочных производств.

Программа мероприятий включает как организационные меры, включая формирование Зон Свободной Торговли с приоритетными рынками и точечную доработку законодательной среды, так и меры налогового стимулирования и финансовой поддержки.

В базовом сценарии реализации стратегии и предлагаемых мер поддержки ожидается увеличение объемов экспорта продукции автопрома в размере 4,9 млрд долларов США.

В 2016 году совокупный объем экспорта продукции автомобильной промышленности составил 2,4 млрд долл. США без учета шин (3,4 млрд долл. США с учетом шин). Всего в 2016 году экспортировано 82 тыс. автомобилей, в том числе 67 тыс. легковых, 6 тыс. легких коммерческих, 8 тыс. грузовых и около 2 тыс. автобусов.