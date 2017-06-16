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Росэлекроника оснастит боевые машины десанта БМД-4 передовой техникой связи

16.06.2017 ОАО «Росэлектроника» 434 0
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Радиостанция Р-168-25У-2
Радиостанция возимая УКВ диапазона Р-168-25У-2
Источник: www.sozvezdie.su

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) разработал передовые системы связи для боевых машин десанта БМД-4М. В частности, новые машины получат радиостанции пятого поколения и аппаратуру внутриобъектовой связи, коммутации и управления (АВСКУ). Техника обеспечит принципиально новый уровень надежности связи и оперативности передачи данных.


В составе объединенной «Росэлектроники» производство систем связи ведет «Рязанский радиозавод». Программно-аппаратный комплекс АВСКУ обеспечивает внутренний обмен информацией между членами экипажа, предоставляет возможность выхода на внешнюю связь через радиостанции и станции спутниковой радиосвязи. Многофункциональные радиостанции Р-168-25УЕ-2 предназначены для открытой и маскированной связи в условиях среднепересеченной местности. Цифровые радиостанции реализуют режим перестройки радиочастоты, обладают повышенной помехозащитностью и устойчивостью против средств радиоэлектронной борьбы. Это оборудование может без перебоев работать в жестких климатических условиях, выдерживает сильные удары и вибрации, а также устойчиво к воздействию влаги и песка.


Для обеспечения электромагнитной совместимости в условиях ограниченного пространства и плотного размещения радиоэлектронных средств внутри боевой машины специалистами «Рязанского радиозавода» была произведена компоновка антенн, разработаны уникальные наборы кабелей, фильтров защиты от помех. Типовые испытания БМД-4М доказали, что проблема электромагнитной совместимости решена полностью, машина обеспечена качественной и надежной связью на требуемой дальности.


БМД-4М предназначена для использования в Воздушно-десантных войсках. Техника позволяет проводить десантирование вместе с экипажем с самолета, преодолевать водные преграды со скоростью до 10 км/ч, вести огонь на ходу с сопровождением цели из спаренных 100 мм и 30 мм автоматических пушек.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Продукция
БМД-4
Компании
Ростех
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