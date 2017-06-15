Ту-160 вмешались в учения НАТО



Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВВС России постройки 2014 года (бортовой номер "20 красный") во время промежуточной посадки на аэродроме Шагол (Челябинск) при перегоне из Новосибирска. 15.10.2014

Источник: Илья Соловьев / vonsolovey.livejournal.com Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВВС России постройки 2014 года (бортовой номер "20 красный") во время промежуточной посадки на аэродроме Шагол (Челябинск) при перегоне из Новосибирска. 15.10.2014Источник: Илья Соловьев / vonsolovey.livejournal.com

Минобороны России подтвердило полет Ту-160 над Балтийским морем

Днем в четверг ВВС Финляндии зафиксировали в небе над Балтикой российские военные самолеты и подняли в воздух свои истребители-бомбардировщики F-18. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что бомбардировщики Ту-160 совершали плановый полет над Балтийским морем. В ведомстве добавили, что на некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождала авиация стран НАТО - Дании, Финляндии и Польши. 15 июня в Прибалтике завершились учения НАТО, во время которых авиация альянса неоднократно пролетала над Балтикой вблизи границы России.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил России в четверг выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в российском Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, бомбардировщики также сопровождали истребители Су-27 Западного военного округа и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 военно-транспортной авиации. Кроме того, на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождала авиация НАТО.

Российское военное ведомство, в частности, сообщило об истребителях F-16 ВВС Дании, истребителях-бомбардировщиках F-18 ВВС Финляндии, а также шведских истребителях JAS-39.

Точное количество самолетов Североатлантического альянса, принимавших участие в полете, в Минобороны не уточнили.

В министерстве отметили, что летчики российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана. Полеты выполняются с базовых и оперативных аэродромов.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ государств", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее о полете российских самолетов над Балтийским морем сообщили финские ВВС. По данным военных, в небе помимо Ту-160 и А-50 присутствовали также бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, истребитель-бомбардировщик Су-34, а также разведывательный самолет Ил-22. Для их идентификации ВВС Финляндии подняли в воздух свои самолеты F-18, которые сфотографировали российскую военную авиацию. Сделанные снимки самолетов финские ВВС опубликовали на своем сайте.

Согласно сообщению финских военных, российские самолеты на момент их обнаружения находились в международном воздушном пространстве, недалеко от воздушного пространства Финляндии.

"В последние дни наблюдался повышенный уровень активности военных самолетов в международных водах Финского залива и Балтийского моря, рядом с воздушным пространством Финляндии",

- говорится в сообщении. Ранее "Интерфакс" со ссылкой на данные западных ресурсов, отслеживающих полеты военной авиации, сообщил, что вблизи границ Калининградской области утром 15 июня совершил многочасовой полет стратегический разведывательный самолет RC-135U американских ВВС.

По информации сайтов, на которые ссылается агентство, он вылетел с британской авиабазы и совершил трехчасовой разведывательный полет у морских границ России, курсируя в воздушном пространстве над международными водами Балтики. Во время полета разведчик неоднократно приближался к российской границе на расстояние около 60-70 км.

Позже вместо него в небо поднялся другой американский разведчик RC-135W, который совершил полет в воздушном пространстве Польши вдоль сухопутной границы России, пишет агентство.

На прошлой неделе российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем бомбардировщик B-52 ВВС США, который пролетал вдоль границы России.

Российский самолет сопровождал американский, пока тот не удалился от российской границы на достаточное расстояние, а затем благополучно вернулся на аэродром.

Американские B-52 называют "грузовиками с бомбами": они способны нести разные виды оружия, в том числе и ядерное. Бомбардировщики стоят на вооружении армии США более 60 лет. Американцы использовали их в разных вооруженных конфликтах, в том числе во время войн во Вьетнаме и Афганистане. О переброске бомбардировщиков в Великобританию в Вашингтоне сообщили 2 июня. В армии США уточнили, что самолеты переброшены в Европу для участия в военных учениях НАТО вблизи от российской границы. В Москве заявили, что переброска в Европу американских бомбардировщиков наносит ущерб международной безопасности.

Как уточнили в Главном штабе Сил обороны Эстонии, американские самолеты принимают участие в ежегодных военных учениях Североатлантического альянса Saber Strike ("Удар сабли"), которые в этом году прошли в Прибалтике с 3 по 15 июня. В учениях приняли участие более 2 тыс. военных из восьми стран - членов НАТО: Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США. В рамках маневров B-52 осуществляли полеты рядом с российской границей.

Учения Saber Strike проводятся в Прибалтике уже семь лет. Как подчеркнули в минобороны Латвии, маневры не направлены против России. Ранее аналогичные заявления делали также военные Литвы и США. В американской армии подчеркивали, что учения НАТО в Прибалтике никак не связаны с планами военного блока аннексировать российские территории.

Вместе с тем с начала прошлого года альянс придерживается стратегии сдерживания России. В ее рамках в 2017 году было решено разместить в странах Балтии и в Польше дополнительный военный контингент НАТО. В блоке подчеркивали, что такая мера направлена на предотвращение возможного конфликта, а не на его провокацию.

Отдел "Армия"