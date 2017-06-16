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"Аль-Джазира": С-400 для Турции "бесполезны"

16.06.2017 Военно-промышленный курьер 1272 2
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ЗРК С-400
ЗРК С-400 с тягачами БАЗ-64022 на Красной площади
Источник: Kremlin.ru

Катарский телеканал "Al-Jazeera", который соседями по Аравийскому полуострову критикуется за тенденциозность и распространение пропаганды, выходит с материалом, посвященным техническим деталями российско-турецкого контракта по С-400. Напомним, что Турция заявила о своей заинтересованности в приобретении российских зенитных ракетных комплексов в связи с выводом партнерами по НАТО американских "Пэтриотов".

На данный момент контракт как таковой между Москвой и Анкарой не подписан, однако переговоры ведутся и заключены несколько предварительных соглашений.

Катарский телеканал заявляет, что, выстраивая собственную систему противовоздушной обороны, Турция "упускает из виду то, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО". Тот же информационный ресурс объявляет, что российские С-400 "могут оказаться для Турции бесполезными". Аргументируется такое суждение тем, что Турция "в основном сталкивается с угрозами обстрелов боеприпасами малой дальности".

Обращает на себя внимание и откровенно ложный посыл, который эксплуатируется "Аль-Джазирой". Авторы материала заявили, что ранее ни одна страна НАТО не приобретала у России ЗРК. Как такового приобретения по контакту странами НАТО не было, но было перемещение ЗРК С-300 с Кипра на греческий Крит, а Греция, как известно, член Североатлантического военного блока.

Если же руководствоваться логикой "Аль-Джазиры", то можно заявить, что и, к примеру, для США зенитно-ракетные комплексы бесполезны, так как территория США вообще не подвергается обстрелам с воздуха...


 

 
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Кипр
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США
Турция
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Проекты
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
Олег Бахарев
1798
№1
16.06.2017 14:42
Если Турция выйдет из НАТО то ей очень кстати окажутся дальнобойные ПВО. Как раз против НАТО. 8)
+2
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RU
Alah
289
№2
17.06.2017 07:39
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №1
Если Турция выйдет из НАТО то ей очень кстати окажутся дальнобойные ПВО. Как раз против НАТО. 8)

А с чего бы ей выходить из НАТО?

Интересно, а наши спецы догадаются сделать закладки в продаваемую технику для перехвата управления (если это технически возможно)?)))
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