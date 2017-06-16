"Аль-Джазира": С-400 для Турции "бесполезны"
|
|
ЗРК С-400 с тягачами БАЗ-64022 на Красной площади
Источник: Kremlin.ru
Катарский телеканал "Al-Jazeera", который соседями по Аравийскому полуострову критикуется за тенденциозность и распространение пропаганды, выходит с материалом, посвященным техническим деталями российско-турецкого контракта по С-400. Напомним, что Турция заявила о своей заинтересованности в приобретении российских зенитных ракетных комплексов в связи с выводом партнерами по НАТО американских "Пэтриотов".
На данный момент контракт как таковой между Москвой и Анкарой не подписан, однако переговоры ведутся и заключены несколько предварительных соглашений.
Катарский телеканал заявляет, что, выстраивая собственную систему противовоздушной обороны, Турция "упускает из виду то, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО". Тот же информационный ресурс объявляет, что российские С-400 "могут оказаться для Турции бесполезными". Аргументируется такое суждение тем, что Турция "в основном сталкивается с угрозами обстрелов боеприпасами малой дальности".
Обращает на себя внимание и откровенно ложный посыл, который эксплуатируется "Аль-Джазирой". Авторы материала заявили, что ранее ни одна страна НАТО не приобретала у России ЗРК. Как такового приобретения по контакту странами НАТО не было, но было перемещение ЗРК С-300 с Кипра на греческий Крит, а Греция, как известно, член Североатлантического военного блока.
Если же руководствоваться логикой "Аль-Джазиры", то можно заявить, что и, к примеру, для США зенитно-ракетные комплексы бесполезны, так как территория США вообще не подвергается обстрелам с воздуха...
|
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.06.2017 Ян Новиков: "Видим, но не сбиваем"
30.05.2017 Ян Новиков: "Перед нами стояла задача даже не восстановить, а сохранить производство средств ПВО"
29.05.2017 Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
19.05.2017 Ракеты Patriot в Балтии? (Latvijas Avize, Латвия)
18.05.2017 Продаст ли Россия С-400 Турции? (Al Qabas, Кувейт)
17.05.2017 С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
11.05.2017 Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
10.05.2017 Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
|
Олег Бахарев
1798
|
№1
16.06.2017 14:42
Если Турция выйдет из НАТО то ей очень кстати окажутся дальнобойные ПВО. Как раз против НАТО. 8)
|
+2Сообщить модератору
|
Alah
289
|
№2
17.06.2017 07:39
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №1
Если Турция выйдет из НАТО то ей очень кстати окажутся дальнобойные ПВО. Как раз против НАТО. 8)
А с чего бы ей выходить из НАТО?
Интересно, а наши спецы догадаются сделать закладки в продаваемую технику для перехвата управления (если это технически возможно)?)))
|
0Сообщить модератору