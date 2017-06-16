"Аль-Джазира": С-400 для Турции "бесполезны"



ЗРК С-400 с тягачами БАЗ-64022 на Красной площади

Источник: Kremlin.ru ЗРК С-400 с тягачами БАЗ-64022 на Красной площадиИсточник: Kremlin.ru

Катарский телеканал "Al-Jazeera", который соседями по Аравийскому полуострову критикуется за тенденциозность и распространение пропаганды, выходит с материалом, посвященным техническим деталями российско-турецкого контракта по С-400. Напомним, что Турция заявила о своей заинтересованности в приобретении российских зенитных ракетных комплексов в связи с выводом партнерами по НАТО американских "Пэтриотов".

На данный момент контракт как таковой между Москвой и Анкарой не подписан, однако переговоры ведутся и заключены несколько предварительных соглашений.

Катарский телеканал заявляет, что, выстраивая собственную систему противовоздушной обороны, Турция "упускает из виду то, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО". Тот же информационный ресурс объявляет, что российские С-400 "могут оказаться для Турции бесполезными". Аргументируется такое суждение тем, что Турция "в основном сталкивается с угрозами обстрелов боеприпасами малой дальности".

Обращает на себя внимание и откровенно ложный посыл, который эксплуатируется "Аль-Джазирой". Авторы материала заявили, что ранее ни одна страна НАТО не приобретала у России ЗРК. Как такового приобретения по контакту странами НАТО не было, но было перемещение ЗРК С-300 с Кипра на греческий Крит, а Греция, как известно, член Североатлантического военного блока.

Если же руководствоваться логикой "Аль-Джазиры", то можно заявить, что и, к примеру, для США зенитно-ракетные комплексы бесполезны, так как территория США вообще не подвергается обстрелам с воздуха...