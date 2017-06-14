Лесная служба США отказалась от закупки нового противопожарного самолета

Как сообщил американский специализированный веб-ресурс fireaviation.com, Лесная служба США (U.S. Forest Service) аннулировала план закупки нового противопожарного самолета (airtanker) для своих нужд, который должен был бы стать первым противопожарным самолетом новой постройки Лесной службы за несколько десятилетий.

Представитель Лесной службы заявил, что причиной отказа от приобретения самолета стал "пересмотр требований" к таким самолетам. Однако по мнению автора публикации, подлинной причиной являются начатые администрацией нового президента США Дональда Трампа значительные урезания бюджетов американских правительственных агентств, включая и Лесную службу.

Изображение самолета Lockheed Martin LM-100J Super Hercules (Model L-382J) в качестве противопожарного с оснащением модульной противопожарной системой MAFFS (c) Lockheed Martin

В декабре 2014 года Конгресс США одобрил предстоящее выделение Лесной службе 65 млн долл "с целью приобретения самолетов для флота воздушных танкеров нового поколения для повышения мобильности пожаротушения, эффективности, экономичности и безопасности". В ноябре 2016 года Лесная служба выпустила запрос на приобретение от одного до семи противопожарных многомоторных самолетов новой постройки, при этом прилагаемые спецификации указывали, что речь идет фактически о приобретении одного самолета, характеристики которого соответствовали разрабатываемому противопожарному варианту нового транспортного самолета Lockheed Martin LM-100J Super Hercules (Model L-382J) - коммерческой версии четырехдвигательного турбовинтового военно-транспортного самолета С-130J Super Hercules (первый образец LM-100J совершил первый полет 25 мая 2017 года). Предполагаемая каталожная стоимость LM-100J как раз оценивается в 65 млн долл.

Однако теперь эта закупка, видимо, произведена не будет, и Лесная служба по-прежнему продолжит использование в основном на подрядной основе в качестве противопожарных самолетов машин, переоборудуемых из старых или списанных самолетов (преимущественно из состава вооруженных сил США). В частности, в настоящее время частной компанией Coulson ведется переоборудование в противопожарные cеми самолетов Lockheed НС-130Н Hercules, списанных из состава береговой охраны США, которые будут использоваться по подряду Лесной службы. Coulson уже использует для этой цели два старых самолета Hercules (один L-100-30 и один бывший С-130Q).

Комментарий bmpd. В отличие от скупердяйных США, небывало богатая страна Россия щедро финансирует закупку дорогостоящих новых противопожарных самолетов-амфибий Бе-200ЧС - денег в России девать некуда.