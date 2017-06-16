Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Катар подписал соглашение о приобретении 36 истребителей F-15QA

16.06.2017 bmpd.livejournal.com 288 1
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщило американское издание "Defense News", 14 июня 2017 года в Вашингтоне министр обороны США Джим Маттис и государственный министр по вопросам обороны Катара Халид аль-Аттия подписали окончательное соглашение (в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) о поставке Катару по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA. Стоимость соглашения, включающего вооружение, оборудование и обучение, и подписанного, несмотря на обострение политической ситуации вокруг Катара и антикатарские выпады президента США Дональда Трампа, составляет 12 млрд долл.

Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SA (с) twitter.com/MbKS15

Напомним, что ранее длительное время обсуждалось приобретение Катаром 72 истребителей F-15QA, однако администрация президента США Барака Обамы по политическим причинам тормозила процесс санкционирования продажи указанных истребителей Катару (а также истребителей Boeing F/A-18E/F Кувейту). Лишь 17 ноября 2016 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Катару по линии FMS 72 истребителей Boeing F-15QA и вооружения и оборудования для них (которые не детализировались) и оказании соответствующих технической поддержки и обучения Предполагаемая стоимость поставки была оценена в 21,1 млрд долл. В уведомлении было указано, что продажа санкционирована Государственным департаментом США, что означало ее долгожданное формальное одобрение американским правительством.

Теперь конкретное соглашение подписано только на 36 истребителей F-15QA. Возможно, что Катар рассчитывает дозакупить еще 36 самолетов позднее. Облик самолетов F-15QA пока что неизвестен, но, предположительно, эти машины должны быть близки к начатым поставкой в 2016 году Саудовской Аравии истребителям F-15SA.

Напомним, что в мае 2015 года Катар также заключил контракт с Францией стоимостью 6,3 млрд евро на закупку 24 истребителей Dassault Rafale (18 одноместных самолетов Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ) и вооружения для них, с опционом еще на 12 самолетов. Поставки Rafale Катару должны быть начаты в середине 2018 года темпом один самолет в месяц.

Сейчас ВВС Катара из боевых самолетов располагают всего 12 истребителями Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и шестью учебно-боевыми самолетами Alpha Jet E.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Кувейт
Саудовская Аравия
США
Франция
Продукция
Alpha Jet
F-15
F-18
Mirage-2000
Rafale
Super Hornet
Компании
Boeing
Dassault
Минoбороны РФ
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
Воин3D
1121
№1
16.06.2017 07:59
Кто-то не плохо наварился. Даже с учетом вооружения и обучения, по 333 млн. баксов за самолет...семья Трампов удовлетворенно подсчитывает новые миллиарды.
+2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 14:59
  • 24
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 17.06 14:56
  • 3
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 17.06 14:32
  • 10
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 17.06 14:20
  • 86
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 17.06 14:16
  • 28
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 17.06 13:40
  • 13
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 17.06 13:13
  • 10
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 17.06 13:06
  • 4
В КНР заявляют об успешных испытания двигателя для гиперзвуковых ракет
  • 17.06 12:08
  • 5
"Ракета не летает — проблемы корабелов"
  • 17.06 11:55
  • 407
Претензии к администрации сайта
  • 17.06 11:29
  • 141
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 17.06 09:47
  • 4904
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.06 08:34
  • 11
Получит ли флот «Ихтиозавр»?
  • 17.06 08:12
  • 3
Мимо шахты
  • 17.06 08:06
  • 4
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
другие обсуждаемые темы