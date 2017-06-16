Катар подписал соглашение о приобретении 36 истребителей F-15QA

Как сообщило американское издание "Defense News", 14 июня 2017 года в Вашингтоне министр обороны США Джим Маттис и государственный министр по вопросам обороны Катара Халид аль-Аттия подписали окончательное соглашение (в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) о поставке Катару по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA. Стоимость соглашения, включающего вооружение, оборудование и обучение, и подписанного, несмотря на обострение политической ситуации вокруг Катара и антикатарские выпады президента США Дональда Трампа, составляет 12 млрд долл.

Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SA (с) twitter.com/MbKS15

Напомним, что ранее длительное время обсуждалось приобретение Катаром 72 истребителей F-15QA, однако администрация президента США Барака Обамы по политическим причинам тормозила процесс санкционирования продажи указанных истребителей Катару (а также истребителей Boeing F/A-18E/F Кувейту). Лишь 17 ноября 2016 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Катару по линии FMS 72 истребителей Boeing F-15QA и вооружения и оборудования для них (которые не детализировались) и оказании соответствующих технической поддержки и обучения Предполагаемая стоимость поставки была оценена в 21,1 млрд долл. В уведомлении было указано, что продажа санкционирована Государственным департаментом США, что означало ее долгожданное формальное одобрение американским правительством.

Теперь конкретное соглашение подписано только на 36 истребителей F-15QA. Возможно, что Катар рассчитывает дозакупить еще 36 самолетов позднее. Облик самолетов F-15QA пока что неизвестен, но, предположительно, эти машины должны быть близки к начатым поставкой в 2016 году Саудовской Аравии истребителям F-15SA.

Напомним, что в мае 2015 года Катар также заключил контракт с Францией стоимостью 6,3 млрд евро на закупку 24 истребителей Dassault Rafale (18 одноместных самолетов Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ) и вооружения для них, с опционом еще на 12 самолетов. Поставки Rafale Катару должны быть начаты в середине 2018 года темпом один самолет в месяц.

Сейчас ВВС Катара из боевых самолетов располагают всего 12 истребителями Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и шестью учебно-боевыми самолетами Alpha Jet E.