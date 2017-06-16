"Черепашка" с гранатомётом
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Беспилотный наземный аппарат ЕТ-1 с гранатометом
Источник: topwar.ru
Украинские волонтёры создали беспилотную боевую машину. Вчера, 13 июня, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что на Яворовском военном полигоне во Львовской области прошли испытания радиоуправляемой платформы под неофициальным названием "Черепашка".
Разработка представляет собой многоцелевую беспилотную машину, выполненную в виде двух сочленённых модулей. Внутри одного из них находится электрогенератор, а на втором может устанавливаться различное оборудование и вооружение. Авторы проекта — волонтёры Александр Грачев и Даулет Бейсембаев. Официальное название машины — беспилотный наземный аппарат ЕТ-1, но сами разработчики называют её "Черепашкой".
Испытания "Черепашки"
ЕТ-1 имеет массу около 450 кг и оснащён четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо). Благодаря своей конструкции беспилотник отличается высокой проходимостью: может преодолевать подъемы до 35 градусов и двигаться по бездорожью с максимальной скоростью до 20 км/ч. Дальность связи с "Черепашкой" составляет 1,5 км, что позволяет использовать её в разведывательных целях, а полезная нагрузка до 200 кг теоретически даёт машине возможность вывозить раненых с поля боя.
Тестирование проходимости "Черепашки"
Во время тестирования на "Черепашке" был установлен автоматический гранатомёт АГС-17, однако разработчики указывают, что при необходимости беспилотник может оснащаться пулемётом или другими видами вооружений. Кроме того, на базе "Черепашки" возможно создание машин, предназначенных для разминирования, перевозки грузов, а также работы в местах, опасных для человека (при химическом или радиоактивном загрязнении). ЕТ-1 — не первая подобная разработка в Украине: ранее Warspot сообщал о создании беспилотного бронетранспортера "Фантом".
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14.06.2017
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