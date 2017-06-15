Восемь фрегатов "Перри" могут вернуться в состав ВМС США



USS Oliver Hazard Perry FFG-7. Источник: maritimequest.com USS Oliver Hazard Perry FFG-7. Источник: maritimequest.com

ВМС США могут вернуть восемь находящихся в консервации фрегатов класса Oliver Hazard Perry в свой состав, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.usni.org (13 июня).

Также может быть принято решение о продлении срока службы первых эсминцев класса Arleigh Burke с тем, чтобы довести боевой списочный состав ВМС США до 355 единиц, заявил начальник Управления военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон (John Richardson). Выступая перед слушателями военно-морского колледжа адмирал отметил, что флот рассматривает все возможности для достижения такой численности.

"У нас имеется семь или восемь фрегатов класса "Перри", которых мы можем вернуть в состав флота. Это может быть выгодным решением с финансовой точки зрения, ведь таким образом мы "сбережем деньги в банке", заявил Перри.

В настоящее время ВМС США имеют 275 боевых надводных кораблей и подводных лодок, но к середине 2020-х годов поставлена задача достичь количества 355 боевых единиц.