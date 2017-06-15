Восемь фрегатов "Перри" могут вернуться в состав ВМС США
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USS Oliver Hazard Perry FFG-7. Источник: maritimequest.com
ВМС США могут вернуть восемь находящихся в консервации фрегатов класса Oliver Hazard Perry в свой состав, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.usni.org (13 июня).
Также может быть принято решение о продлении срока службы первых эсминцев класса Arleigh Burke с тем, чтобы довести боевой списочный состав ВМС США до 355 единиц, заявил начальник Управления военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон (John Richardson). Выступая перед слушателями военно-морского колледжа адмирал отметил, что флот рассматривает все возможности для достижения такой численности.
"У нас имеется семь или восемь фрегатов класса "Перри", которых мы можем вернуть в состав флота. Это может быть выгодным решением с финансовой точки зрения, ведь таким образом мы "сбережем деньги в банке", заявил Перри.
В настоящее время ВМС США имеют 275 боевых надводных кораблей и подводных лодок, но к середине 2020-х годов поставлена задача достичь количества 355 боевых единиц.
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15.06.2017
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