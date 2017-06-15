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Восемь фрегатов "Перри" могут вернуться в состав ВМС США

16.06.2017 Военный паритет 295 0
Разделы: Флот
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USS_oliver_hazard_perry
USS Oliver Hazard Perry FFG-7. Источник: maritimequest.com

ВМС США могут вернуть восемь находящихся в консервации фрегатов класса Oliver Hazard Perry в свой состав, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на news.usni.org (13 июня).

Также может быть принято решение о продлении срока службы первых эсминцев класса Arleigh Burke с тем, чтобы довести боевой списочный состав ВМС США до 355 единиц, заявил начальник Управления военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон (John Richardson). Выступая перед слушателями военно-морского колледжа адмирал отметил, что флот рассматривает все возможности для достижения такой численности.

"У нас имеется семь или восемь фрегатов класса "Перри", которых мы можем вернуть в состав флота. Это может быть выгодным решением с финансовой точки зрения, ведь таким образом мы "сбережем деньги в банке", заявил Перри.

В настоящее время ВМС США имеют 275 боевых надводных кораблей и подводных лодок, но к середине 2020-х годов поставлена задача достичь количества 355 боевых единиц.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Oliver Hazard Perry

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