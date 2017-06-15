Малайзийские Су-30МКИ применяют УАБ GBU-12
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Управляемая авиационная бомба GBU-12 Paveway I
Источник: https://staticflickr.com/
Малайзия приспособила истребители Су-30МКМ своих ВВС для применения американских УАБ с лазерным наведением, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (15 июля).
В ноябре прошлого года на полигоне Котэ Белуд (штат Сабах) были проведены успешные испытания высокоточных бомб GBU-12 калибра 500 фунтов (227 кг) с борта этого самолета. Однако затем этот фрагмент был удален из видеоролика. Осталось неясным, как выполнялось наведение этого оружия.
Малайзия закупила прицельные станции Damocles производства французской компании Thales для наведения российских КАБ (корректируемых авиабомб) с лазерным наведением и ракет Х-29ТЭ с телевизионным наведением. Для наведения могут быть задействованы и передовые наземные операторы с оборудованием лазерной подсветки целей.
Малайзия обладает парком из 18 самолетов Су-30МКМ, есть также американские F-18 Hornet. "Сухие" оснащены "смесью" российского и западного оружия. Сообщалось, что малазийские "Хорнеты" успешно применяли УАБ типа GBU-12 против вооруженных боевиков в южной части Филиппин, захвативших город Лахад Дату (2013 год).
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15.06.2017
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