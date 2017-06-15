"Грипен-Е" выполнил первый полет
|
|
Взлет истребителя JAS 39 Gripen Е
Источник: Saab
15 июня компания Saab выполнила первый полет истребителя новой версии JAS 39 Gripen Е, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (15 июня).
Самолет впервые был публично представлен 18 мая и создан по программе Gripen NG. В октябре 2014 года Бразилия подписала контракт на сумму 5,44 млрд долл США на закупку 28 одноместных и 8 двухместных самолетов этой версии. Поставки должны начаться с 2019 года, завершение в 2024 году.
Истребитель оснащен одним ТРДДФ General Electric F414G с тягой на форсаже 22 тыс фунтов (10000 кг - прим. ВП), имеющего новую турбину и шестиступенчатый компрессор высокого давления, основу авионики составляет РЛС с активной ФАР ES-05 Raven компании Selex. Вооружение состоит из ракет воздушного боя METEOR, AMRAAM, IRIS-T и AIM-9, бортовой 27 мм пушки Mauser BK27.
|
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.08.2009 США предложили Бразилии истребители Super Hornet за 7 миллиардов долларов
03.10.2008 ВВС Бразилии делают выбор: Boeing (F-18E/F Super hornet), Dassault Aviation (Rafale) и SAAB (Gripen NG)
21.05.2008 Пентагон предложил румынам истребители на 4,5 миллиарда долларов
13.03.2017 В ходе испытаний двигателя Kaveri обнаружен непонятный шум - новая проблема в букет его недостатков
06.02.2017 "Метеор" - ракета с несравненной кинематикой
18.10.2016 Тысяча и одна ночь
15.08.2016 "МиГи" жалоб и предложений
02.06.2016 Система DIMA превратила «Грипен» в легко обновляемый истребитель