"Грипен-Е" выполнил первый полет



Взлет истребителя JAS 39 Gripen Е

Источник: Saab Взлет истребителя JAS 39 Gripen ЕИсточник: Saab

15 июня компания Saab выполнила первый полет истребителя новой версии JAS 39 Gripen Е, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (15 июня).

Самолет впервые был публично представлен 18 мая и создан по программе Gripen NG. В октябре 2014 года Бразилия подписала контракт на сумму 5,44 млрд долл США на закупку 28 одноместных и 8 двухместных самолетов этой версии. Поставки должны начаться с 2019 года, завершение в 2024 году.

Истребитель оснащен одним ТРДДФ General Electric F414G с тягой на форсаже 22 тыс фунтов (10000 кг - прим. ВП), имеющего новую турбину и шестиступенчатый компрессор высокого давления, основу авионики составляет РЛС с активной ФАР ES-05 Raven компании Selex. Вооружение состоит из ракет воздушного боя METEOR, AMRAAM, IRIS-T и AIM-9, бортовой 27 мм пушки Mauser BK27.