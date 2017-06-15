Владимир Путин: участие России в операции в Сирии принесло огромную пользу ОПК и российской армии



Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин (слева направо) во время военного парада на Красной площади

Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин (слева направо) во время военного парада на Красной площадиИсточник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 15 июня. Участие России в операции в Сирии имеет несколько составляющих, заявил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии".

Прежде всего, по его словам, участие России в операции в Сирии принесло огромную пользу отечественному ОПК. Это касается проверки эффективности высокоточного вооружения в боевых условиях.

"Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в конструкцию этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие, работающее, но когда посмотрели и увидели, как они работают в боевых условиях – это другая история совершенно", – сказал президент.

Кроме того, по его словам, "опыт использования наших Вооруженных сил в боевых условиях, да еще с применением новейшего оружия, является абсолютно бесценным. Говорю без всякого преувеличения".

В.Путин отметил, что российские Вооруженные силы даже "приобрели другое качество. Некоторые подразделения вообще созданы совсем недавно и используются очень эффективно".

Президент подчеркнул, что наша задача на ближайшую перспективу – поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой САР, чтобы мы смогли в будущем дислоцироваться только в Тартусе и Хмеймиме, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов, но при необходимости мы будем поддерживать сирийскую армию.

При этом В.Путин подчеркнул, что Россия намерена наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами сирийского конфликта.