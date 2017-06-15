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Командующий войсками ЗВО проверит боевую подготовку Балтфлота

16.06.2017 РИА Новости 197 0
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Корабли Балтийского флота. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в Калининградскую область проверит боевую подготовку Балтийского флота (БФ), сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Рабочая поездка командующего войсками ЗВО носит плановый характер и продлится в течение недели.

"Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов с сегодняшнего дня в ходе рабочей поездки в Калининградскую область инспектирует соединения и воинские части БФ. Он проверит занятия по боевой подготовке в летнем периоде обучения, загруженность войсковых и морских полигонов, а также деятельность должностных лиц управлений и штабов соединений и воинских частей по наращиванию интенсивности боевой подготовки", - сказал Мугинов.

Он отметил, что по решению командующего войсками округа будет проверен ряд соединений и воинских частей по вопросам боевой готовности.
15.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ

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