Командующий войсками ЗВО проверит боевую подготовку Балтфлота
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Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в Калининградскую область проверит боевую подготовку Балтийского флота (БФ), сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
Рабочая поездка командующего войсками ЗВО носит плановый характер и продлится в течение недели.
"Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов с сегодняшнего дня в ходе рабочей поездки в Калининградскую область инспектирует соединения и воинские части БФ. Он проверит занятия по боевой подготовке в летнем периоде обучения, загруженность войсковых и морских полигонов, а также деятельность должностных лиц управлений и штабов соединений и воинских частей по наращиванию интенсивности боевой подготовки", - сказал Мугинов.
Он отметил, что по решению командующего войсками округа будет проверен ряд соединений и воинских частей по вопросам боевой готовности.
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15.06.2017
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