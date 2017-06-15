Путин: сирийская операция принесла огромную пользу для российского ОПК



Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

По словам президента, представители предприятий выезжают в Сирию и вносят коррективы и доводку вооружения в зависимости от его эффективности в ходе боевых действий

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новые российские вооружения и военная техника проходят апробацию в условиях военных действий в Сирии и опыт их применения является бесценным, заявил президент России Владимир Путин в четверг во время "Прямой линии".

"Огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса. Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие", - сказал он.

По его словам, представители предприятий выезжают в Сирию и вносят коррективы и доводку вооружения и военной техники в зависимости от его эффективности в ходе боевых действий.

"Могу сказать, что опыт использования наших Вооруженных сил в боевых условиях, да еще и с применением новейшего оружия является абсолютно бесценным, без всякого преувеличения говорю", - сказал президент.

При этом Владимир Путин заявил, что одной из задач на ближайшую перспективу для России является повышение боеспособности сирийский Вооруженных сил.

"Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта. Наша задача на ближайшую перспективу - поднять уровень и боеспособность Вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы и на Хмеймиме, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов", - сказал он.

"При необходимости, скажем, с помощью применения той же боевой авиации, можно было бы оказывать им текущую поддержку в решении задач по борьбе с террористическими организациями. Таковы наши планы", - добавил Путин.