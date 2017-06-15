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Путин: Россия не оставит без внимания активность ВМС США в Арктике

16.06.2017 РИА Новости 282 0
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Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В связи с близким нахождением атомных подлодок США к границам России, мы должны обеспечить в арктическом регионе систему контроля запуска ракет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

Путин отметил, что с точки зрения обеспечения обороноспособности страны Арктика является чрезвычайно важным регионом. "Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что, допустим, американские атомные подводные лодки дежурят на севере Норвегии. Подлетное время ракет - 15 минут до Москвы. И мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит", - отметил президент.

"Мы должны этот берег защитить соответствующим образом, пограничную охрану обеспечить. И там, кроме всего прочего, с точки зрения стратегических вооружений - там трасса проходит. Трасса ракет наземного базирования, находящихся на территории Соединенных штатов. Это все мы должны знать. В том числе (мы должны - ред.) обеспечить систему СПРН (система предупреждения о ракетном нападении - ред.) - систему патруля за пусками ракет. Это все Арктика", - рассказал глава государства.

"И мы не занимались этим не потому что это не важно, а потому что не могли, бросили это… Теперь мы к этому вернулись, надеюсь, навсегда", - подытожил Путин.
15.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Норвегия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
СПРН

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