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США проводят политику сдерживания России, заявил Путин

16.06.2017 РИА Новости 418 0
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Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Пути
Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США проводят политику сдерживания России, для этих целей против Москвы необоснованно применяются санкции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

Он отметил, что если бы не было, например, ситуации с Крымом, то американские законодатели "придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России". "Так всегда это (антироссийские санкции - ред.) и подавалось политиками - для сдерживания России", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что санкции, в том числе те, которые были рассмотрены сенатом США, вводятся "на голом месте".

Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.

Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.
15.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Иран
Россия
США
Персоны
Путин Владимир

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