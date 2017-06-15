США проводят политику сдерживания России, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США проводят политику сдерживания России, для этих целей против Москвы необоснованно применяются санкции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

Он отметил, что если бы не было, например, ситуации с Крымом, то американские законодатели "придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России". "Так всегда это (антироссийские санкции - ред.) и подавалось политиками - для сдерживания России", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что санкции, в том числе те, которые были рассмотрены сенатом США, вводятся "на голом месте".

Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.

Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.