Патрушев рассказал о последствиях для ОДКБ от глобальной кибератаки в мае
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Произошедшая в мае глобальная кибератака не нанесла серьезного ущерба критической инфраструктуре стран ОДКБ, рекомендации ФСБ РФ позволили минимизировать последствия, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
По его словам, в этом плане зарекомендовал себя новый механизм взаимодействия в рамках Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.
"Неоднократно направлялись сведения о компьютерных атаках, в проведение которых были вовлечены информационные ресурсы наших стран. В качестве примера можно привести предотвращение масштабного распространения 12-13 мая текшего года вредоносного программного обеспечения, что позволило не допустить серьезного ущерба критической информационной инфраструктуре наших стран", - сказал Патрушев в Минске на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ.
По каналам Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ России в контактные пункты Консультационного координационного центра ОДКБ были направлены рекомендации по противодействию данной угрозе.
"Согласованные действия позволили минимизировать последствия компьютерной атаки", - констатировал секретарь СБ РФ.
В частности, во взаимодействии с Арменией удалось предотвратить внедрение вредоносного программного обеспечения в информационные системы ряда банков, уточнил Патрушев.
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15.06.2017
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