Как русские перехватывают самолеты США (The Sun, Великобритания)



Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.

Источник: theaviationist.com Су-27 ВКС России во время перехвата над Балтикой американского самолета-разведчика RC-135 14 апреля 2016г.Источник: theaviationist.com

Пилот американского бомбардировщика снял драматические кадры, как российский истребитель сопровождает американский самолет на близком расстоянии. Сцена, напоминающая кадры из фильма "Лучший стрелок". Видеоролик снят в начале этого месяца из кабины американского бомбардировщика, принимающего участие в учениях над Балтикой.

Драматические кадры запечатлели момент, когда российский истребитель перехватывает бомбардировщик США над Балтийским морем. Видеоролик, снятый из кабины бомбардировщика, показывает, что российский самолет приблизился на расстояние в 100 футов (около 30 метров) и потом совершил маневр.

На кадрах видно, как российский Су-27 приближается к американскому бомбардировщику по правому борту. Истребитель подлетел настолько близко, что в его кабине можно различить пилота. Сопроводив "американца" в течение нескольких секунд, российский самолет совершил маневр.

Самолеты находились на таком близком расстоянии, что российского пилота отчетливо видно. В один момент создается впечатление, что он делает жест в адрес в своего американского коллеги, похожий на приветствие. Это напоминает сцену с Томом Крузом из боевика "Лучший стрелок" (Top Gun).

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Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис 9 июня заявил о втором инциденте: Су-27 перехватил самолет-заправщик KC-135R, сопровождавший три бомбардировщика. В Вашингтоне подчеркнули, что маневр был безопасным.

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Инциденты произошли в ходе военно-морских учений Baltops, которые проходят в Балтийском море с 1 июня и продлятся до 18 июня. В маневрах принимают участие 14 стран, в их числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Германия, Польша, Финляндия, Франция, Норвегия, Великобритания, Швеция и США.