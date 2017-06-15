"Электрик Боут" будет производить компоненты для АПЛ "Вирджиния"



Ударная АПЛ USS Hawaii класса Virginia - третья в этом классе и первая субмарина, носящая название этого штата

Источник: US Navy Ударная АПЛ USS Hawaii класса Virginia - третья в этом классе и первая субмарина, носящая название этого штатаИсточник: US Navy

Компания Electric Boat получила контракт на сумму 25 млн долл США на производство материалов длительного производственного процесса (Long Lead Time Material - LLTM) для строительства двух ударных АПЛ SSN 802 и 803 класса Virginia в 2019 финансовом году, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (13 июня).

Такие контракты заключаются для продолжения производства компонентов паровых и электрических установок подводных лодок, ЯЭУ, турбогенераторов и других систем. Работы будут проводиться на объектах в Коутсвилле (Спринг-Гроув, Иллинойс), Виндзоре (Коннектикут) и других.

АПЛ класса "Вирджиния" являются быстроходными подлодками для выполнения противолодочных и противокорабельных операций, ударов по наземным целям, вооружены торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk, минами, способны доставлять группы солдат спецназа на побережье. Оценочная стоимость одной субмарины составляет 2,6 млрд долл США.