ПЛАРБ "Небраска" еще долго прослужит
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ПЛАРБ USS Nebraska (SSBN 739) возвращается на базу ВМС США Китсап-Бангор, 9 июня 2017
Источник: US Navy
14-я по счету ПЛАРБ класса Ohio - USS Nebraska (SSBN 739) вернулась в состав ВМС США после двухлетнего инженерного капитального ремонта, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navaltoday.com (14 июня).
Работы были начаты в феврале 2014 года на верфи среднего ремонта Puget Sound Naval Shipyard & Intermediate Maintenance Facility, включали в себя обширные конструкционные и механические обновления и профилактику, направленных на увеличение срока службы подводной лодки. ПЛАРБ была выведена их сухого дока 8 марта 2016 года после завершения 97% запланированных работ по капитальному ремонту, проведены тестирование систем лодки и проверена квалификация экипажа.
Отмечается, что после ремонта ПЛАРБ "Небраска" будет выполнять задачи стратегического сдерживания еще в течение более 20 лет.
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15.06.2017
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