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ПЛАРБ "Небраска" еще долго прослужит

16.06.2017 Военный паритет 262 0
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USS Nebraska
ПЛАРБ USS Nebraska (SSBN 739) возвращается на базу ВМС США Китсап-Бангор, 9 июня 2017
Источник: US Navy

14-я по счету ПЛАРБ класса Ohio - USS Nebraska (SSBN 739) вернулась в состав ВМС США после двухлетнего инженерного капитального ремонта, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navaltoday.com (14 июня).

Работы были начаты в феврале 2014 года на верфи среднего ремонта Puget Sound Naval Shipyard & Intermediate Maintenance Facility, включали в себя обширные конструкционные и механические обновления и профилактику, направленных на увеличение срока службы подводной лодки. ПЛАРБ была выведена их сухого дока 8 марта 2016 года после завершения 97% запланированных работ по капитальному ремонту, проведены тестирование систем лодки и проверена квалификация экипажа.

Отмечается, что после ремонта ПЛАРБ "Небраска" будет выполнять задачи стратегического сдерживания еще в течение более 20 лет.
15.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Проекты
Ohio

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