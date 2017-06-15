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Еще пять корветов для ВМС Германии

16.06.2017 Военный паритет 272 0
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FGS Magdeburg
Корвет FGS Magdeburg класса K130
Источник: militaryparitet.com

Министерство обороны Германии планировало заключить контракт на поставку дополнительных пяти корветов класса К130 Braunschweig без проведения открытого тендера, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navaltoday.com (14 июня).

Глава военного ведомства Урсула фон дер Лейен (Ursula von der Leyen) в интересах ускорения программы планировала заключить прямой контракт с компаниями Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) и Lrssen, однако такой порядок не устроил компанию German Naval Yard. Оставшаяся не у дел верфь заявила, что это решение незаконно. В результате Картельное управление Германии приняло решение, что открытый конкурс должен иметь приоритет над "быстрой закупкой".

Компании Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) и Lrssen предложили German Naval Yard вступить в консорциум с 15%-ной долей. Такое соглашение достигнуто, что позволит заказать корветы до начала немецких федеральных выборов осенью этого года, однако это решение должно одобрить Картельное управление.

Программа корветов класса "Брауншвейг" страдала от задержек, флот надеется, что первые два корабля второй партии вступят в боевой состав в 2019 году, остальные до 2023 года. Первые пять корветов были построены и сдану флоту в 2008-2013 годах.
15.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Германия
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Braunschweig

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